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Flamengo se reapresenta e deve contar com Léo Pereira no próximo jogo; Bruno Henrique será desfalque

Próximo confronto do Rubro-Negro será pelo Brasileirão, diante do Santos, neste sábado...

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 20:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 ago 2021 às 20:00
Crédito: Alexandre Vidal/CRF
Próxima parada: litoral de São Paulo. E o Flamengo já está em solo paulista, onde iniciou a preparação para enfrentar o Santos, neste sábado. Um dia depois de golear o Grêmio pela Copa do Brasil, o elenco rubro-negro se reapresentou no CT Joaquim Grava (do Corinthians), na tarde desta quinta-feira, com a chave virada de olho na próxima rodada do Campeonato Brasileiro.A má notícia ficou por conta da confirmação de que Bruno Henrique está fora da partida. O clube informou que o atacante realizou exames que constataram uma lesão na coxa direita. O camisa 27 foi substituído durante o primeiro tempo do jogo que terminou em 4 a 0, na quarta, por conta de dores no local.Ainda sem todo o grupo à disposição, já que titulares de ontem (com exceção de Isla, expulso no primeiro tempo) não participaram de movimentação tática, como de praxe em dias posteriores a jogos, a comissão técnica do Flamengo pôde trabalhar novamente - e sem limitações - com Léo Pereira, que foi ausência na partida passada por conta de um trauma no pé esquerdo. + Veja a tabela completa do Brasileirão

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