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Flamengo se reapresenta de olho no Fla-Flu; Diego Alves, Gerson e Rodrigo Caio treinam com o grupo no Ninho

Titulares de Rogério Ceni, goleiro, volante e zagueiro participaram da atividade desta quinta após desfalcarem o time na terça-feira, no Chile, em partida pela Copa Libertadores...

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 17:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mai 2021 às 17:45
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
De volta aos trabalhos após o empate com o Unión La Calera, na terça pela Libertadores, o Flamengo iniciou a preparação para a ida da final do Carioca. Na reapresentação do elenco, as boas notícias ficaram por conta de Rodrigo Caio, Diego Alves e Gerson, que participaram do treinos com os companheiros, e podem voltar às opções de Rogério Ceni. O Rubro-Negro enfrenta o Fluminense, neste sábado às 21h05, no Maracanã. O clássico será sem público.
Rodrigo Caio é quem está há mais tempo afastado dos jogos: não atua desde o 17 de abril, e trata de uma fibrose na coxa direita desde então. O zagueiro só fez três jogos na temporada por conta das seguidas lesões musculares no local.> Flamengo lidera o Grupo G; confira as chaves e a tabela da Libertadores!Gerson, por sua vez, teve uma lesão na coxa esquerda constatada no dia 1º de maio e desfalcou o Flamengo nas últimas seis rodadas. Diego Alves, que sentiu um desconforto na coxa direita no dia 4, e foi baixa nas últimas duas partidas.
O goleiro César, o lateral-esquerdo Renê, o volante Thiago Maia e o atacante Michael seguem em recuperação, trabalhando à parte no Ninho nesta quinta.
A atividade de sexta será determinante para o técnico Rogério Ceni definir a escalação que mandará a campo no primeiro Fla-Flu da decisão do Estadual.

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