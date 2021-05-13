Flamengo se reapresenta de olho no Fla-Flu; Diego Alves, Gerson e Rodrigo Caio treinam com o grupo no Ninho

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

De volta aos trabalhos após o empate com o Unión La Calera, na terça pela Libertadores, o Flamengo iniciou a preparação para a ida da final do Carioca. Na reapresentação do elenco, as boas notícias ficaram por conta de Rodrigo Caio, Diego Alves e Gerson, que participaram do treinos com os companheiros, e podem voltar às opções de Rogério Ceni. O Rubro-Negro enfrenta o Fluminense, neste sábado às 21h05, no Maracanã. O clássico será sem público.

Rodrigo Caio é quem está há mais tempo afastado dos jogos: não atua desde o 17 de abril, e trata de uma fibrose na coxa direita desde então. O zagueiro só fez três jogos na temporada por conta das seguidas lesões musculares no local.> Flamengo lidera o Grupo G; confira as chaves e a tabela da Libertadores!Gerson, por sua vez, teve uma lesão na coxa esquerda constatada no dia 1º de maio e desfalcou o Flamengo nas últimas seis rodadas. Diego Alves, que sentiu um desconforto na coxa direita no dia 4, e foi baixa nas últimas duas partidas.

O goleiro César, o lateral-esquerdo Renê, o volante Thiago Maia e o atacante Michael seguem em recuperação, trabalhando à parte no Ninho nesta quinta.