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Flamengo se reapresenta após folga, e Rogério Ceni comanda treino em campo reduzido no Ninho do Urubu

Elenco rubro-negro retomou a preparação para o duelo de quinta-feira, contra o Coritiba, pela terceira fase Copa do Brasil...
LanceNet

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Publicado em 

07 jun 2021 às 18:09

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 18:09

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Após receber folga no domingo, o elenco do Flamengo se reapresentou no Ninho do Urubu, nesta segunda-feira, e retomou a preparação para o duelo contra o Coritiba, no Paraná. A partida está marcada para a próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), e é válida pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.
+ Flamengo pode repetir a zaga após 14 jogos e conseguir feito inédito desde a Era Jorge JesusApós o trabalho na academia e com os preparadores físicos, o técnico Rogério Ceni comandou atividade técnica e tática em campo reduzido no CT. Nas imagens divulgadas pelo Flamengo, foi possível ver um trabalho de ataque contra defesa, inclusive, com algumas escolhas feitas por Ceni para substituir os jogadores convocados.
Na defesa, por exemplo, o treinador formou a linha de quatro com Matheuzinho (na vaga de Isla), Willian Arão, Gustavo Henrique (no lugar de Rodrigo Caio) e Filipe Luís. À frente, na dupla de volantes, João Gomes foi o escolhido para substituir Gerson ao lado de Diego. + Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Com o elenco reduzido na Data Fifa, Rogério Ceni também contou também com a participação de jovens da equipe sub-20, como Werton, Ryan Luka e Thiaguinho. O Flamengo volta a treinar no Ninho do Urubu nesta terça-feira.

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