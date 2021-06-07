Flamengo se reapresenta após folga, e Rogério Ceni comanda treino em campo reduzido no Ninho do Urubu

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Após receber folga no domingo, o elenco do Flamengo se reapresentou no Ninho do Urubu, nesta segunda-feira, e retomou a preparação para o duelo contra o Coritiba, no Paraná. A partida está marcada para a próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), e é válida pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

+ Flamengo pode repetir a zaga após 14 jogos e conseguir feito inédito desde a Era Jorge JesusApós o trabalho na academia e com os preparadores físicos, o técnico Rogério Ceni comandou atividade técnica e tática em campo reduzido no CT. Nas imagens divulgadas pelo Flamengo, foi possível ver um trabalho de ataque contra defesa, inclusive, com algumas escolhas feitas por Ceni para substituir os jogadores convocados.

Na defesa, por exemplo, o treinador formou a linha de quatro com Matheuzinho (na vaga de Isla), Willian Arão, Gustavo Henrique (no lugar de Rodrigo Caio) e Filipe Luís. À frente, na dupla de volantes, João Gomes foi o escolhido para substituir Gerson ao lado de Diego. + Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!