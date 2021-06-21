Flamengo se reapresenta após derrota e deve ter novidades para encarar o Fortaleza

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

A derrota para o Red Bull Bragantino, no último sábado, é página virada para o Flamengo. Após receber folga no domingo, o elenco rubro-negro se reapresentou na tarde desta segunda-feira no Ninho do Urubu e iniciou a preparação para o próximo compromisso da equipe: a partida contra o Fortaleza, quarta-feira, no Maracanã, pela sexta rodada do Brasileirão.

+ Flamengo avalia nome de Thiago Mendes como possível substituto de GersonAinda com uma série de desfalques em função da Copa América, o Flamengo pode ter novidades importantes para o confronto diante do clube cearense, que está invicto há 21 jogos na temporada e é o atual vice-líder da competição.

A primeira delas é o retorno de Pedro, que já havia voltado aos treinamentos, mas não pôde enfrentar o Red Bull Bragantino por ainda não ter completado 10 dias do teste positivo. Agora, o atacante está liberado para entrar em campo e pode voltar a atuar pelo Rubro-Negro após 23 dias - a última partida foi contra o Palmeiras, em 30 de maio.A outra possível novidade é ainda mais emblemática. Sem atuar desde novembro de 2020 devido a uma grave lesão no joelho, Thiago Maia participou de treinamento coletivo com o elenco rubro-negro e pode ser opção no banco de reservas. Quem garante é o próprio Rogério Ceni, que falou sobre a situação do atleta à FlaTV na última sexta-feira.

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- Thiago Maia hoje (sexta-feira) treinou comigo, um treinamento um pouco mais. Estamos programados para segunda-feira fazer uns 30 minutos de treino sem interrupção com o pessoal que não jogar no sábado. Acho que tem uma chance muito boa do Thiago, não estando 100% na sua forma, estar relacionado para o jogo de quarta-feira.

A partida contra o Fortaleza também ficará marcada pela despedida de Gerson como atleta do Flamengo. Negociado com o Olympique de Marselha, o volante fará a última partida oficial pelo Rubro-Negro nesta quarta-feira e embarcará para a França no dia seguinte.

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