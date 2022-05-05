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futebol

Flamengo retribui gentileza, limpa vestiário e deixa recado para o Talleres

Equipes duelaram pelo Grupo H da Libertadores, em Córdoba, e empataram em 2 a 2...

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 23:23

LanceNet

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Publicado em 

04 mai 2022 às 23:23
O Flamengo ficou no empate em 2 a 2 com o Talleres-ARG, nesta quarta-feira, pela quarta rodada do Grupo H da Libertadores. E, desta vez como visitante, aproveitou a oportunidade para retribuir a gentileza feita pelo clube argentino no Maracanã e limpou o vestiário do Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, deixando um recado.- Agradecemos por todo carinho e hospitalidade. Saudações rubro-negras! - escreveu o Flamengo em um quadro tático, além de postar o seguinte nas redes sociais:
- Obrigado, Talleres. Esperamos encontrá-los em breve! Saudações Rubro-Negras! Logo depois do jogo de ida, o Talleres, além de realizar a limpeza no vestiário do Maracanã, deixou presentes (como um livro sobre o turismo em Córdoba) e pregou "respeito, humildade e fair play" através de uma mensagem em suas redes sociais (relembre aqui).
Com o empate desta noite, o líder Fla chegou a dez pontos em seu grupo e encaminhou a vaga nas oitavas do torneio. Já o Talleres chegou a sete pontos, na segunda colocação.
> Veja a tabela da Libertadores
O PRÓXIMO COMPROMISSO
O Flamengo, agora, volta a campo para um clássico. E será pelo Campeonato Brasileiro. Mais precisamente, pela quinta rodada, diante do Botafogo, em Brasília, às 11h deste domingo.
Crédito: FlamengocompartilhoufotodovestiáriolimponoEstádioMarioAlbertoKempes(Foto:Reprodução/TwitterCRF

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