Flamengo repudia episódios de injúria racial no Paraguai e avisa que fará denúncia formal à Conmebol

Depois de Renato Gaúcho e Gabigol falarem à imprensa e outros jogadores se manifestarem nas redes sociais, o Flamengo emitiu uma nota oficial e repudiou os episódios de injúria racial sofrida por jogadores do Rubro-Negro enquanto ocorria o jogo diante do Olimpia, em Assunção, na noite passada, pelo duelo de ida das quartas de final da Libertadores,Além disso, o Flamengo também informou que "apresentará uma denúncia formal à Conmebol", com anexo de vídeos que circulam na internet, e externou que aguarda "as providências cabíveis em face da gravidade e da ilicitude da situação ocorrida".
O Estádio Manuel Ferreira recebeu cerca de 2 mil torcedores (vacinados) do Olimpia, cabe destacar.
Veja a nota na íntegra:
"O Clube de Regatas do Flamengo vem a público repudiar os episódios lamentáveis de racismo na partida da noite de ontem, dia 11, contra o Olimpia, pelas quartas de final da Conmebol Libertadores.
O clube informa que apresentará uma denúncia formal à Conmebol e confia que a referida entidade de administração desportiva tomará as providências cabíveis em face da gravidade e da ilicitude da situação ocorrida".