Flamengo repudia episódios de injúria racial no Paraguai e avisa que fará denúncia formal à Conmebol

Depois de Renato Gaúcho e Gabigol falarem à imprensa e outros jogadores se manifestarem nas redes sociais, o Flamengo emitiu uma nota oficial e repudiou os episódios de injúria racial sofrida por jogadores do Rubro-Negro enquanto ocorria o jogo diante do Olimpia, em Assunção, na noite passada, pelo duelo de ida das quartas de final da Libertadores,Além disso, o Flamengo também informou que "apresentará uma denúncia formal à Conmebol", com anexo de vídeos que circulam na internet, e externou que aguarda "as providências cabíveis em face da gravidade e da ilicitude da situação ocorrida".