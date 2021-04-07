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Flamengo renova com Otávio até 2023 e estipula multa astronômica para clubes do exterior

Aos 18 anos e com um jogo pelos profissionais, zagueiro pertence à equipe sub-20 do Fla...

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 11:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 abr 2021 às 11:20
Crédito: Reprodução
O Flamengo assinou a renovação de contrato de Otávio nesta quarta-feira. O jovem zagueiro estendeu o seu vínculo com o clube até dezembro de 2023 - o anterior expiraria em agosto de 2022. O zagueiro tem 18 anos e atua pela equipe sub-20 do Rubro-Negro, por onde já jogou nos profissionais, inclusive.Um fator cada vez mais importante para joias brasileiras é o da multa rescisória para clubes do exterior. A de Otávio pode ser considerada astronômica, estipulada em contrato em 70 milhões de euros (aproximadamente R$ 470 milhões na cotação atual). A informação inicial foi publicada pelo jornal "O Dia".
Campeão brasileiro pelas categorias sub-17 e sub-20 do Flamengo, Otávio também pode gabar-se de ter colaborado com o Octa do time principal, já que entrou em campo e foi titular contra o Palmeiras, pela 12ª rodada, quando o elenco então comandado por Domènec Torrent teve um surto de Covid-19. + Veja a tabela e o regulamento do Carioca 2021
Otávio chegou a ser relacionado para as primeiras rodadas do Carioca deste ano, quando o Fla foi representado por uma equipe alternativa, mas não foi utilizado por Maurício Souza. O promissor zagueiro está no time sub-20.

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