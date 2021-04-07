Flamengo renova com Otávio até 2023 e estipula multa astronômica para clubes do exterior

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O Flamengo assinou a renovação de contrato de Otávio nesta quarta-feira. O jovem zagueiro estendeu o seu vínculo com o clube até dezembro de 2023 - o anterior expiraria em agosto de 2022. O zagueiro tem 18 anos e atua pela equipe sub-20 do Rubro-Negro, por onde já jogou nos profissionais, inclusive.Um fator cada vez mais importante para joias brasileiras é o da multa rescisória para clubes do exterior. A de Otávio pode ser considerada astronômica, estipulada em contrato em 70 milhões de euros (aproximadamente R$ 470 milhões na cotação atual). A informação inicial foi publicada pelo jornal "O Dia".

Campeão brasileiro pelas categorias sub-17 e sub-20 do Flamengo, Otávio também pode gabar-se de ter colaborado com o Octa do time principal, já que entrou em campo e foi titular contra o Palmeiras, pela 12ª rodada, quando o elenco então comandado por Domènec Torrent teve um surto de Covid-19. + Veja a tabela e o regulamento do Carioca 2021