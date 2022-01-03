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futebol

Flamengo recebe propostas por Hugo Moura e Vitor Gabriel

Athletico-PR tem interesse na contratação de Hugo Moura, enquanto Vitor Gabriel é alvo do Juventude para este ano...
LanceNet

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Publicado em 

03 jan 2022 às 18:03

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 18:03

O Flamengo recebeu propostas do Athletico-PR por Hugo Moura e do Juventude por Vitor Gabriel. O volante, vale lembrar, passou boa parte da última temporada emprestado ao Lugano, da Suíça, enquanto Vitor Gabriel não aproveitou as oportunidades no time titular do Rubro-Negro.> Ano novo, vida nova! Lembre as metas estipuladas pelo Flamengo para 2022Inclusive, as propostas do Athletico-PR e do Juventude enviadas ao Fla são por empréstimo com uma opção de compra. A informação foi dada primeiramente pelo site "ge".
Vale destacar que tanto o volante quanto o atacante tem contrato com o Flamengo válido até 2023. Nesse sentido, o clube não perderia os atletas de graça ao fim da temporada.
No ano passado, Hugo Moura realizou 20 jogos pelo Flamengo antes de ser emprestado ao Lugano e marcou um gol. Já Vitor Gabriel disputou oito partidas, não marcou gols, mas teve uma assistência.
Crédito: Jovensjogadorespodemsernegociadosporempréstimocomopçãodecomora(MontagemLance!Fotos:AlexandreVidal/Flamengo

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