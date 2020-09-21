futebol

Flamengo recebe contraprovas e tem sete atletas infectados com Covid-19

Clube informou que mais um atleta testou positivo para Covid-19 e está em isolamento...

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 17:42

LanceNet

Crédito: Flamengo
O Flamengo recebeu nesta segunda-feira a contraprova dos exames realizados do elenco e informou que sete jogadores tiveram resultados positivos para Covid-19 - um nome a mais na lista de desfalques para o jogo de terça-feira, contra o Barcelona de Guayaquil, pois até os resultados de domingo, o clube havia comunicado que seis jogadores haviam sido afastados. Da mesma forma, todos os jogadores nesta condição seguem em isolamento na concentração.De acordo com o jornalista Pedro Henrique Torre, da ESPN, o sétimo nome é o do atacante Vitinho. A lista de baixas por conta de Covid-19 do Flamengo tem Bruno Henrique, Michael, Filipe Luís, Isla, Matheuzinho Diego Ribas e Vitinho.
Vitinho já havia desfalcado o Rubro-Negro contra o Independiente Del Valle, na última quinta-feira. Contudo, o clube havia comunicado que o camisa 11 "apresentou um quadro viral" na ocasião, sendo medicado e vetado pelo DM.

