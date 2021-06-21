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futebol

Flamengo protocola ação no STJD para poder escalar Pedro a partir de 8 de julho

Clube não vai liberar o atacante para disputar os Jogos Olímpicos, mas ainda precisa do respaldo jurídico para poder escalá-lo normalmente...

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 15:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 jun 2021 às 15:30
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Como havia planejado desde sábado, o Flamengo entrou nesta segunda-feira com um pedido no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para que possa escalar Pedro a partir do dia 8 de julho. Essa é a data na qual o atacante ficaria à disposição da Seleção Brasileira para a disputa da Olimpíada. O clube decidiu que não vai liberá-lo, mas ainda precisa de uma autorização para colocá-lo em campo sem risco de ser punido.
+ Zico vê Pedro 'punido' com imbróglio entre Flamengo e CBF e questiona não pagamento; L! recapitula o casoO principal argumento do Flamengo para pedir a liberação de Pedro é o fato dos Jogos Olímpicos não serem considerados Data Fifa. O clube, assim, não tem a obrigação de liberar o atleta para a Seleção.
+ Confira a tabela do Brasileirão
Mesmo assim, o fato de Pedro estar presente na lista de André Jardine faz que com que o mesmo fique indisponível no sistema da CBF e não tenha condições de jogo. Isso explica o movimento jurídico do Flamengo junto ao STJD, com o objetivo de ter o centroavante com a situação regularizada.
+ Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Após cumprir quarentena e se recuperar do quadro de Covid-19, Pedro pode voltar aos gramados nesta quarta-feira, contra o Fortaleza, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

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