Flamengo: preparador de goleiros rasga elogios ao 'diamante' Hugo e explica técnicas do handebol

O Flamengo está perto de finalizar a segunda semana de preparação sob o comando do português Paulo Sousa e sua comissão técnica. E Paulo Grilo, preparador de goleiros e conterrâneo do novo técnico rubro-negro, comentou a respeito de suas preferências e, entrevista à "FlaTV", destacou sobretudo o potencial de Hugo Souza, além de enaltecer Diego Alves. Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW

- Quando soube que viria para cá, passei a analisar mais o Hugo, que está em crescimento. O Hugo é um diamante bruto. É um goleiro do futuro, é incrível. Tem o potencial que todo treinador quer em um goleiro, com apenas 22 anos. Ele vai entrar numa fase de crescimento em que, naturalmente, vai se tornar uma das maiores referências do Brasil e, talvez, na Europa.

- Em relação ao Diego, era mais fácil (conhecer). Ele tem uma carreira mais que brilhante, é um exemplo. Dá para perceber que, mesmo com a idade que tem, ele quer mais, quer fazer melhor do que já fez no passado. Goleiro reconhecido pelo mundo, por tudo que fez na Europa. Já fez coisas muito, muito boas. E me recebeu muito bem - completou Paulo Grilo, que já havia trabalhado com Paulo Sousa no Bordeaux-FRA e na seleção polonesa.

Paulo Grilo também explicou que, desde o início da carreira, por ver a reação à curta distância ser aprimorada, é adepto de técnicas utilizadas no handebol e futsal em seu dia a dia de trabalho, como pôde ser visto num vídeo no qual, em um dos exercícios específicos, foi registrado com uma reação inusitada ao motivar os goleiros e viralizou.

> Confira a tabela do Cariocão-2022

- Há milhares de exercícios, nós vamos construímos a maneira que achamos melhor, respeitando sempre os dos outros. O vídeo que bombom é um dos exemplos, em que começo a utilizar a técnica do handebol e futsal. Diego e o Hugo ficaram encantados e super felizes, e isso mostra que se está no caminho certo - comentou.

Além de Diego Alves e Hugo Souza, Grilo tem treinado goleiros da base de forma alternada, como Matheus Cunha e Kauã Santtos. Gabriel Batista, que era opção na temporada 2021, pediu a sua liberação, está treinando à parte e em viés de ser negociado pelo Flamengo.

Assista à entrevista na íntegra aqui: