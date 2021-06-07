Flamengo pode repetir a zaga após 14 jogos e conseguir feito inédito desde a Era Jorge Jesus

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Após folgar no último domingo, o Flamengo se reapresenta nesta segunda-feira para retomar a preparação para o jogo diante do Coritiba, a ser realizado no dia 10, no Estádio Couto Pereira, às 21h30 e pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. Mesmo sem poder contar Com Rodrigo Caio, a serviço da Seleção Brasileira, na atividade, Rogério Ceni tende a escalá-lo ao lado de Willian Arão e fazer com o clube repita a dupla de zaga após 14 jogos. O próximo jogo da Seleção é nesta terça. Rodrigo Caio deve iniciar o jogo no banco de reservas e, caso não seja utilizado por Tite, chegará com totais condições físicas para enfrentar o Coritiba na quinta-feira.

Rodrigo Caio e Willian Arão atuaram diante do Palmeiras no último jogo do Fla, em que o time de Ceni venceu por 1 a 0 e não foi sofreu gols pela segunda partida consecutiva.

A última vez em que o clube repetiu a zaga de um compromisso para o outro foi pela Supercopa do Brasil, contra o mesmo Verdão, no dia 11 de abril. Na ocasião, o sistema foi composto também por Arão e Rodrigo Caio, bem como no jogo anterior, contra o Madureira, pela Taça Guanabara.

FEITO DA ERA JESUS NO HORIZONTEAliás, por também falar em jogos seguidos sem sofrer gols, o Flamengo não fica três partidas sem ser vazada, o que pode ocorrer se a rede de Diego Alves não for balançada contra o Coxa, desde a Era Jorge Jesus.

27 de outubro de 2019. Essa data foi a do jogo entre Flamengo e CSA, quando a equipe então comandada por Jesus venceu três duelos consecutivos e ficou sem levar gols - os anteriores foram contra Grêmio, no histórico 5x0 pela semifinal da Libertadores, e Fluminense.

Após vencer o Palmeiras recentemente, Ceni enalteceu o feito da zaga:

- Acho que vencer sem sofrer gols é o ideal. Vencer também com a maior margem de gols é o ideal e a gente tentou. Por sermos um time com vocação ofensivo, ficamos expostos em determinados momentos, então logicamente ficamos felizes por passar mais uma vez zerados, é importante.

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