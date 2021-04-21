Flamengo planeja usar força máxima na 'decisão' contra o Volta Redonda

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Depois de estrear na Libertadores com vitória sobre o Vélez Sarsfield, o Flamengo montou o planejamento para os próximos dias. Com a partida contra o Volta Redonda marcada para sábado, a ideia da comissão técnica é utilizar força máxima no duelo que vale o título simbólico da Taça Guanabara. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal "O Dia".

+ Sobra na frente, sofre atrás: estreia na Libertadores é tônica do Flamengo de 2021Com jogos da Libertadores em todo meio de semana, havia a expectativa do Flamengo escalar um time alternativo, assim como fez no jogo contra a Portuguesa, no último sábado. No entanto, como o confronto com o Unión La Calera, na próxima terça-feira, também será no Rio de Janeiro, o planejamento do departamento de futebol é usar o que há de melhor no elenco.

A delegação rubro-negra desembarcou de volta ao Brasil nesta manhã de quarta-feira, e os jogadores receberam folga. Na reapresentação nesta quinta, os atletas serão reavaliados e, se algum exame apontar risco de lesão, pode ser que algum titular seja poupado do duelo contra o Volta Redonda.

+ Confira a tabela completa do Carioca