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futebol

Flamengo planeja usar força máxima na 'decisão' contra o Volta Redonda

Partida está marcada para sábado, no Maracanã, e vale o título simbólico da Taça Guanabara. Na próxima terça, Rubro-Negro encara o La Carela, também no Rio de Janeiro...

Publicado em 21 de Abril de 2021 às 17:00

LanceNet

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Publicado em 

21 abr 2021 às 17:00
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Depois de estrear na Libertadores com vitória sobre o Vélez Sarsfield, o Flamengo montou o planejamento para os próximos dias. Com a partida contra o Volta Redonda marcada para sábado, a ideia da comissão técnica é utilizar força máxima no duelo que vale o título simbólico da Taça Guanabara. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal "O Dia".
+ Sobra na frente, sofre atrás: estreia na Libertadores é tônica do Flamengo de 2021Com jogos da Libertadores em todo meio de semana, havia a expectativa do Flamengo escalar um time alternativo, assim como fez no jogo contra a Portuguesa, no último sábado. No entanto, como o confronto com o Unión La Calera, na próxima terça-feira, também será no Rio de Janeiro, o planejamento do departamento de futebol é usar o que há de melhor no elenco.
A delegação rubro-negra desembarcou de volta ao Brasil nesta manhã de quarta-feira, e os jogadores receberam folga. Na reapresentação nesta quinta, os atletas serão reavaliados e, se algum exame apontar risco de lesão, pode ser que algum titular seja poupado do duelo contra o Volta Redonda.
+ Confira a tabela completa do Carioca
A partida é válida pela 11ª - e última - rodada da Taça Guanabara. No momento, o Volta Redonda é líder com 21 pontos, um a mais que o Flamengo. Para ser campeão, basta ao Rubro-Negro vencer o confronto direto. Em caso de empate, o título também pode ficar com o Fluminense, que encara o Madureira no domingo.

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