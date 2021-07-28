AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Flamengo perde para o Sporting e fica fora da final da Copa Puskás Sub-17

Atuando com equipe Sub-16 na Hungria, garotada do Rubro-Negro sai derrotada por 2 a 0 diante do clube português e vai disputar as posições intermediárias do torneio
...

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 11:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jul 2021 às 11:18
Crédito: Divulgação / CRF
A equipe sub-16 do Flamengo entrou em campo na manhã desta quarta-feira, na Hungria, ciente de que só a vitória interessava contra o Sporting (POR), na última rodada da fase de grupos da Puskás Suzuki-Kupa U-17, na Hungria. Mas, apesar da luta e necessidade de triunfo, a derrota foi inevitável, por 2 a 0, placar que deixou o Rubro-Negro fora da final e da luta pelo bicampeonato da competição - já que foi campeão na edição de 2019.O Flamengo ainda tem um jogo a fazer em solo húngaro. Na sexta-feira (30), o time do técnico Leo Ramos se despede e definirá a sua colocação final na competição, em jogo protocolar. O adversário e o horário da partida serão definidos após os jogos desta quinta-feira.
No confronto desta manhã, o Flamengo atuou com os seguintes jogadores: Lucas Furtado; Hernandes, Iago, David Gondim, João Victor Carbone; Rayan Lucas (Lucas Matheus), Lucas Moreira (Lauan), Fabricio Yan (Adriel); Marquinhos (Daniel), Euder e Paulo Roberto.
+ Fla cola no G-4: veja a tabela completa do Brasileirão
Em três jogos, o Flamengo ainda não venceu no torneio. Na estreia, contra o Budapest Honvéd, da Hungria, ficou no 0 a 0, enquanto na segunda rodada, diante do Genk, da Bélgica, empatou em 3 a 3 num duelo eletrizante.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 14/07/2026
Editais e Avisos - 14/07/2026
Imagem de destaque
Homem é detido ao tentar furtar bike elétrica em academia da Praia da Costa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados