Flamengo perde para o Sporting e fica fora da final da Copa Puskás Sub-17

A equipe sub-16 do Flamengo entrou em campo na manhã desta quarta-feira, na Hungria, ciente de que só a vitória interessava contra o Sporting (POR), na última rodada da fase de grupos da Puskás Suzuki-Kupa U-17, na Hungria. Mas, apesar da luta e necessidade de triunfo, a derrota foi inevitável, por 2 a 0, placar que deixou o Rubro-Negro fora da final e da luta pelo bicampeonato da competição - já que foi campeão na edição de 2019.O Flamengo ainda tem um jogo a fazer em solo húngaro. Na sexta-feira (30), o time do técnico Leo Ramos se despede e definirá a sua colocação final na competição, em jogo protocolar. O adversário e o horário da partida serão definidos após os jogos desta quinta-feira.
No confronto desta manhã, o Flamengo atuou com os seguintes jogadores: Lucas Furtado; Hernandes, Iago, David Gondim, João Victor Carbone; Rayan Lucas (Lucas Matheus), Lucas Moreira (Lauan), Fabricio Yan (Adriel); Marquinhos (Daniel), Euder e Paulo Roberto.
+ Fla cola no G-4: veja a tabela completa do Brasileirão
Em três jogos, o Flamengo ainda não venceu no torneio. Na estreia, contra o Budapest Honvéd, da Hungria, ficou no 0 a 0, enquanto na segunda rodada, diante do Genk, da Bélgica, empatou em 3 a 3 num duelo eletrizante.