Flamengo perde para o Sporting e fica fora da final da Copa Puskás Sub-17

A equipe sub-16 do Flamengo entrou em campo na manhã desta quarta-feira, na Hungria, ciente de que só a vitória interessava contra o Sporting (POR), na última rodada da fase de grupos da Puskás Suzuki-Kupa U-17, na Hungria. Mas, apesar da luta e necessidade de triunfo, a derrota foi inevitável, por 2 a 0, placar que deixou o Rubro-Negro fora da final e da luta pelo bicampeonato da competição - já que foi campeão na edição de 2019.O Flamengo ainda tem um jogo a fazer em solo húngaro. Na sexta-feira (30), o time do técnico Leo Ramos se despede e definirá a sua colocação final na competição, em jogo protocolar. O adversário e o horário da partida serão definidos após os jogos desta quinta-feira.