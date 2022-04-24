futebol

Flamengo: Paulo Sousa segue com aproveitamento ruim contra clubes da Série A

Time do Mister foi derrotado para o Athletico neste sábado, na abertura da terceira rodada do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 23 de Abril de 2022 às 21:03

LanceNet

Derrotado pela primeira vez neste Campeonato Brasileiro, para o Athletico-PR, o Flamengo estacionou nos cinco pontos - em quatro jogos realizados na competição. O revés deste sábado, ocorrido na Arena da Baixada, por 1 a 0, fez com que o aproveitamento de Paulo Sousa contra clubes da Série A reduzisse um número já indigesto para o treinador português. Levando em conta jogos pelo Carioca, contra Fluminense e Botafogo, Supercopa do Brasil, a decisão em partida única contra o Atlético-MG, e Brasileirão, são apenas 37% de aproveitamento de Paulo Sousa diante de adversários que estejam na elite do futebol nacional.
Ao todo, foram nove confrontos realizados: duas vitórias, quatro empates e três derrotas. Confira o retrospecto abaixo:
- Carioca (Taça Guanabara) - Flamengo 0x1 Fluminense (D)
- Carioca (Taça Guanabara) - Botafogo 0x2 Flamengo (V)
- Supercopa do Brasil - Atlético-MG 2(8)x(7)2 Flamengo (E)
- Carioca (Ida da Final) - Flamengo 0x2 Fluminense (D)
- Carioca (Volta da Final) - Fluminense 1x1 Flamengo (E)
- Brasileiro - Atlético-GO 1x1 Flamengo (E)
- Brasileiro - Flamengo 3x1 São Paulo (V)
- Brasileiro - Flamengo 0x0 Palmeiras (E)
- Brasileiro - Athletico-PR 1x0 Flamengo (D)
- Gols marcados: 9- Gols sofridos: 9
HORA DE VIRAR A CHAVE
O próximo jogo do Flamengo não poderá ser um trampolim para que os números de Paulo Sousa contra clubes da Série A do Brasileirão melhorem. Isso porque, o compromisso a seguir do Rubro-Negro será pela Libertadores, mais precisamente pela terceira rodada do Grupo H do torneio, diante da Universidad Católica, às 19h desta quinta-feira, fora de casa.
