Flamengo oferece curso de capacitação a professores das vilas olímpicas

Os professores das vilas olímpicas vão receber nesta sexta-feira um curso de capacitação online do Flamengo, fruto da parceria firmada com a Subsecretaria de Esportes e Lazer (Subel). Eles vão aprender como funciona o processo de seleção de novos talentos para integrar os times de base do futebol e do futsal do clube da Gávea. O programa de busca por jovens revelações ocorre desde o ano passado nos equipamentos esportivos geridos pela Prefeitura do Rio.
- Sabemos o quanto o futebol está no imaginário coletivo das crianças em nossa sociedade. Permitir que os nossos profissionais de Educação Física possam manter uma contínua capacitação, é entender que estamos no caminho certo na conexão entre a sociedade, o poder público e entidades privadas - disse o subsecretário da Subel, Michel Lima.
De modo virtual, os coordenadores e professores das vilas olímpicas vão conhecer como atua o Centro de Excelência e Performance do Flamengo. Vão ministrar o curso o coordenador de captação do time rubro-negro, Luiz Carlos de Azevedo, que vai falar sobre o desafio de revelar talentos e a parceria com o município; o coordenador técnico geral, Kadu Borges; e o coordenador do Centro de Excelência e Performance, Gustavo Dutra.
A ideia é que ainda neste ano ocorram outros cursos de capacitação e que, após o fim do isolamento social, com a volta das atividades nas vilas olímpicas, o Flamengo selecione ali novos talentos para os gramados e a quadra de salão.
Alunos assistidos também na pandemia
Por causa da pandemia, as 26 vilas olímpicas encerraram suas atividades em 17 de março, como uma das medidas do prefeito Marcelo Crivella para evitar a propagação do vírus na cidade. Neste período de quarentena, a Prefeitura está levando atividades físicas para a casa dos alunos, de todas as idades, com vídeos gravados pelos professores, que também fazem lives semanais, com forma de cuidar do corpo e da mente e tornar o tempo livre mais proveitoso.E MAIS:Em live, Zico revela que tentou levar Falcão para o FlamengoGlobo retoma transmissões ao vivo do Carioca com Vasco x MacaéBrasil de Pelotas adotará ideia de totens de torcedores no Bento FreitasConselho Deliberativo do Flamengo é convocado para apreciar o contrato de patrocínio master com o BRBVÍDEO: Veja a preparação do Flamengo para duelo contra Boavista E MAIS: