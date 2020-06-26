Flamengo oferece curso de capacitação a professores das vilas olímpicas

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Os professores das vilas olímpicas vão receber nesta sexta-feira um curso de capacitação online do Flamengo, fruto da parceria firmada com a Subsecretaria de Esportes e Lazer (Subel). Eles vão aprender como funciona o processo de seleção de novos talentos para integrar os times de base do futebol e do futsal do clube da Gávea. O programa de busca por jovens revelações ocorre desde o ano passado nos equipamentos esportivos geridos pela Prefeitura do Rio.

- Sabemos o quanto o futebol está no imaginário coletivo das crianças em nossa sociedade. Permitir que os nossos profissionais de Educação Física possam manter uma contínua capacitação, é entender que estamos no caminho certo na conexão entre a sociedade, o poder público e entidades privadas - disse o subsecretário da Subel, Michel Lima.

De modo virtual, os coordenadores e professores das vilas olímpicas vão conhecer como atua o Centro de Excelência e Performance do Flamengo. Vão ministrar o curso o coordenador de captação do time rubro-negro, Luiz Carlos de Azevedo, que vai falar sobre o desafio de revelar talentos e a parceria com o município; o coordenador técnico geral, Kadu Borges; e o coordenador do Centro de Excelência e Performance, Gustavo Dutra.

A ideia é que ainda neste ano ocorram outros cursos de capacitação e que, após o fim do isolamento social, com a volta das atividades nas vilas olímpicas, o Flamengo selecione ali novos talentos para os gramados e a quadra de salão.

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