Flamengo obtém liminar e impede que Taça das Bolinhas seja entregue para o São Paulo

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A aparente eterna novela que tem a Taça das Bolinhas como protagonista ganhou um novo capítulo nesta quinta-feira, depois de um longo período sem novidades. Através da juíza Bianca Ferreira do Amaral Machado Nigri, da 1ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio, o Flamengo conseguiu uma liminar que impede que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) entregue o troféu de forma definitiva ao São Paulo.

Recentemente, o Rubro-Negro, representado pelo advogado Rodrigo Fux, havia protocolado um recurso. A informação inicial é da coluna do jornalista Ancelmo Gois, do jornal "O Globo". Tal processo se encontra em fase embrionária, mas, com a liminar a favor do clube carioca, o São Paulo, que também briga pela taça há mais de uma década, não pode recebê-la.

A Caixa Econômica Federal, que possui a tutela da premiação, foi notificada pela CBF para devolução da Taça das Bolinhas, ainda sem destino definido.