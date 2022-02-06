Flamengo negocia condições e faz nova oferta ao Manchester United por Andreas Pereira

Disposto a investir na compra de Andreas Pereira, o Flamengo segue em negociações e fez uma nova oferta ao Manchester United (ING). Marcos Braz e Bruno Spindel, que estão na Europa representando o clube, ainda não receberam o "sim" dos Red Devils, mas seguem confiantes em um desfecho positivo. De acordo com o site "ge", a proposta mais recente foi de 9 milhões de euros, cerca de R$ 54 milhões, por 75% dos direitos econômicos do meia.

Emprestado ao Flamengo até junho deste ano, Andreas Pereira tem opção de compra fixada em 20 milhões de euros, mas o clube da Gávea não fará tal investimento. Há semanas, o clube enviou uma primeira proposta ao Manchester United, de 8 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos do jogador, a qual foi recusada.

Segundo o "ge", a contraproposta do United foi de 14 milhões de euros, mas Bruno Spindel e Braz querem reduzir para 12 milhões de euros. Desta forma, o investimento seria de 9 milhões de euros por 75% dos direitos de Andreas Pereira, com 25% permanecendo com o clube inglês, que tem contrato com o meia até junho de 2023.

O desejo de Andreas Pereira em permanecer no Ninho do Urubu conta a favor do Flamengo, além do vínculo que se aproxima do fim. Afinal, a partir de janeiro de 2023, o meia poderá assinar pré-contrato com outro clube sem custos.