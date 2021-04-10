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futebol

Flamengo leiloará camisas autografadas da Supercopa para ações contra a fome

Lucro dos lances por camisas oficiais de atletas rubro-negros serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social
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Publicado em 10 de Abril de 2021 às 16:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 abr 2021 às 16:26
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Em conjunto à plataforma online internacional MatchWornShirt, o Flamengo anunciou que fará um leilão para arrecadar fundos para a campanha do clube de combate à fome na pandemia de Covid-19. O torcedor ou colecionador terá a oportunidade de arrematar a camisa de jogadores que autografarão camisas a serem utilizadas no jogo contra o Palmeiras, às 11h deste domingo, pela Supercopa do Brasil, no Estádio Mané Garrincha.O leilão começará uma hora antes do início da partida, às 10h. Para participar, será necessário depositar a oferta no seu jogador favorito através do site matchwornshirt.com/club/Flamengo.
Antes do envio, cada camisa será desinfetada com tratamento de luz UV-C, mantendo todas as características e marcas do Fla utilizado no jogo, como manchas de grama e cheiros, mas eliminando todos os microrganismos, tornando o processo completamente seguro contra a Covid-19.
Todos os lucros deste leilão serão destinados à Nação Solidária, uma campanha do Flamengo para combater a fome durante a pandemia. Segundo um levantamento da Central Única de Favelas (CUFA) em conjunto com o Instituto Data Favela e Locomotiva, 82% das famílias que vivem em favelas dependem de doações para se alimentar. A campanha do clube busca apoiar estas famílias por meio da distribuição de álcool em gel e cestas básicas.

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