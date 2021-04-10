Flamengo leiloará camisas autografadas da Supercopa para ações contra a fome

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Em conjunto à plataforma online internacional MatchWornShirt, o Flamengo anunciou que fará um leilão para arrecadar fundos para a campanha do clube de combate à fome na pandemia de Covid-19. O torcedor ou colecionador terá a oportunidade de arrematar a camisa de jogadores que autografarão camisas a serem utilizadas no jogo contra o Palmeiras, às 11h deste domingo, pela Supercopa do Brasil, no Estádio Mané Garrincha.O leilão começará uma hora antes do início da partida, às 10h. Para participar, será necessário depositar a oferta no seu jogador favorito através do site matchwornshirt.com/club/Flamengo.

Antes do envio, cada camisa será desinfetada com tratamento de luz UV-C, mantendo todas as características e marcas do Fla utilizado no jogo, como manchas de grama e cheiros, mas eliminando todos os microrganismos, tornando o processo completamente seguro contra a Covid-19.