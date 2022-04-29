Flamengo lança planos de assinatura de serviço de streaming do clube

O Flamengo lançou, nesta quinta-feira, os novos planos de assinatura e modelos de estrutura de conteúdo da FlaTV+, o serviço de streaming oficial do clube. Os rubro-negros que assinarem o serviço (veja os valores abaixo) terá acesso a conteúdos exclusivos ou em versões completas, como bastidores, treinos e melhores momentos, e transmissão ao vivo de diversas modalidades.- A nossa FlaTV é hoje um grande sucesso. Ela está entre as três maiores emissoras de clubes de futebol do mundo. Com o lançamento da assinatura da FlaTV+ damos um novo passo para oferecer um conteúdo ainda maior e melhor para a nossa torcida - comentou Gustavo Oliveira, vice-presidente de Comunicação e Marketing do Flamengo, ao site oficial do clube da Gávea.O acesso à plataforma será gratuito até 31 de maio, mediante cadastro no site flatvmais.com.br. O plano mensal custará R$ 15,00 (pagamento mensal recorrente) e o plano anual sairá por R$ 150 (pagamento à vista). Os sócios-torcedores terão condições especiais, definidas de acordo com seus planos.