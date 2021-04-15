Flamengo joga para se manter imbatível contra o Vasco na era 'outro patamar' e visa recorde

Crédito: Alexandre Vidal / CRF

A expressão "em outro patamar" carimbou o Flamengo imponente e marcado por títulos a partir de 2019, mas a era de times superiores aos seus arquirrivais iniciou anos antes. Um símbolo é a significativa marca invicta do clube em confrontos diante do Vasco, para quem não perde há 17 jogos. E, nesta quinta-feira, a partir das 19h, o Rubro-Negro joga contra o Vasco para se manter imbatível - e de quebra eliminar o Cruz-Maltino do Carioca.A ser transmitido em Tempo Real pelo LANCE!, o Clássico dos Milhões da vez será jogado no Maracanã e válido pela 9ª rodada da Taça Guanabara. O Fla chega para o confronto embalado por seis vitórias nos últimos sete encontros.

A última derrota foi em abril de 2016, na semifinal do Campeonato Carioca. De lá para cá, foram 17 jogos, com oito vitórias do Fla e nove empates. E dá para dizer que o jogo marcado pelo maior equilíbrio, neste ínterim, foi o 4 a 4 de 2019, pelo Brasileirão, quando o Rubro-Negro chegou a sofrer uma virada e, depois de passar à frente do placar novamente, sofreu empate no fim.

O Flamengo já tem na sequência atual, com 17 jogos sem ser derrotado, a maior de sua história no confronto contra o Vasco. No entanto, a principal série invicta no Clássico dos Milhões pertence ao Cruz-Maltino, que somou 20 partidas sem sofrer um revés sequer, entre 1945 e 1951.

Evidentemente, Rogério Ceni tem os números do clássico em segundo, mas o Fla estará amparado ao ótimo retrospecto, que, sem dúvida, influencia no quesito psicológico dos jogadores. E o técnico mandará a campo força máxima no time titular, sobretudo visando a estreia na Libertadores, na terça-feira.

A SEQUÊNCIA INVICTA DO FLAMENGO