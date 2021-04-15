Flamengo joga para se manter imbatível contra o Vasco na era 'outro patamar' e visa recorde

A expressão "em outro patamar" carimbou o Flamengo imponente e marcado por títulos a partir de 2019, mas a era de times superiores aos seus arquirrivais iniciou anos antes. Um símbolo é a significativa marca invicta do clube em confrontos diante do Vasco, para quem não perde há 17 jogos. E, nesta quinta-feira, a partir das 19h, o Rubro-Negro joga contra o Vasco para se manter imbatível - e de quebra eliminar o Cruz-Maltino do Carioca.A ser transmitido em Tempo Real pelo LANCE!, o Clássico dos Milhões da vez será jogado no Maracanã e válido pela 9ª rodada da Taça Guanabara. O Fla chega para o confronto embalado por seis vitórias nos últimos sete encontros.
A última derrota foi em abril de 2016, na semifinal do Campeonato Carioca. De lá para cá, foram 17 jogos, com oito vitórias do Fla e nove empates. E dá para dizer que o jogo marcado pelo maior equilíbrio, neste ínterim, foi o 4 a 4 de 2019, pelo Brasileirão, quando o Rubro-Negro chegou a sofrer uma virada e, depois de passar à frente do placar novamente, sofreu empate no fim.
O Flamengo já tem na sequência atual, com 17 jogos sem ser derrotado, a maior de sua história no confronto contra o Vasco. No entanto, a principal série invicta no Clássico dos Milhões pertence ao Cruz-Maltino, que somou 20 partidas sem sofrer um revés sequer, entre 1945 e 1951.
Evidentemente, Rogério Ceni tem os números do clássico em segundo, mas o Fla estará amparado ao ótimo retrospecto, que, sem dúvida, influencia no quesito psicológico dos jogadores. E o técnico mandará a campo força máxima no time titular, sobretudo visando a estreia na Libertadores, na terça-feira.
A SEQUÊNCIA INVICTA DO FLAMENGO
4/2/2021 - Flamengo 2x0 Vasco Brasileiro)10/10/2020 - Vasco 1x2 Flamengo (Brasileiro)23/1/2020 - Flamengo 1x0 Vasco (Carioca)14/11/2019 - Flamengo 4x4 Vasco (Brasileiro)17/8/2019 - Flamengo 4x1 Vasco (Brasileiro)21/4/2019 - Flamengo 2x0 Vasco (Carioca)14/4/2019 - Flamengo 2x0 Vasco (Carioca)31/3/2019 - Flamengo 1x1 Vasco (Carioca) - 3x1 nos pênaltis9/3/2019 - Flamengo 1x1 Vasco (Carioca)15/9/2018 - Flamengo 1x1 Vasco (Brasileiro)19/5/2018 - Flamengo 1x1 Vasco (Brasileiro)21/7/2018 - Flamengo 0x0 Vasco (Carioca)28/10/2017 - Flamengo 0x0 Vasco (Brasileiro)8/7/2017 - Flamengo 1x0 Vasco (Brasileiro)8/4/2017 - Flamengo 0x0 Vasco (Carioca)26/3/2017 - Flamengo 2x2 Vasco (Carioca)25/2/2017 - Flamengo 1x0 Vasco (Carioca)