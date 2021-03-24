Flamengo iniciou conversas para contratar Vidal, diz jornal italiano

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O desejo de Arturo Vidal em jogar pelo Flamengo não é novidade, uma vez que já foi externado pelo próprio chileno e até por Rafinha. Ciente do interesse e em análise no mercado, o Rubro-Negro consultou o estafe do jogador e a Inter de Milão, recentemente, mas as altas pedidas financeiras fizeram o clube frear o interesse.A informação inicial sobre as conversas é do jornal "Gazzetta dello Sport", da Itália. O salário elevado, as luvas contratuais e as bonificações foram entraves encontrados pelo departamento de futebol do Flamengo, de acordo com a publicação, que cita a má fase do meio-campista de 33 anos em Milão.

- (Vidal) Foi procurado por clubes árabes e pelo Flamengo na janela de inverno (verão no Brasil), mas não conseguiram nem chegar perto de certos números pedidos - diz o jornal.

Atualmente, Vidal está em fase de recuperação de uma cirurgia no joelho e tem futuro indefinido quanto à próxima temporada. Em seu primeiro ano na Inter, que o paga um salário acima de R$ 2 milhões por mês, Arturo entrou em campo em 33 oportunidades, marcou dois gols e deu uma assistência.

Vidal e Flamengo vivem um namoro virtual há anos. O atleta constantemente veste a camisa rubro-negra e declara torcida em jogos decisivos, nas redes sociais.

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