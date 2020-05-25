Flamengo informa que jogadores e comissão técnica testaram negativo para a COVID-19

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Antes de ir a campo para iniciar a segunda semana de treinamentos após as paralisações, o Flamengo examinou jogadores e membros da comissão e, via assessoria de imprensa, na tarde desta segunda-feira, informou que todos testaram negativo no exame semanal do novo coronavírus.

As coletas de sangue foram realizadas no Ninho do Urubu, durante a manhã e antes da higienização em equipamentos e carros de atletas e funcionários do clube. Em breve comunicado, o Fla afirma ainda o seguinte:

- O clube reforça que trabalha em acordo com o protocolo da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) para conceder a biossegurança necessária no Departamento de Futebol.

No último domingo, houve uma reunião entre representantes dos clubes cariocas, com as exceções de Botafogo e Fluminense, o presidente da Ferj, Rubens Lopes, e Marcello Crivella, prefeito da cidade. A autorização ou não para a volta aos treinos será divulgada nas próximas horas, sendo o que o Flamengo está otimista em ter o aval, desta vez, para seguir as atividades (inclusive com bola) no CT.

Veja o comunicado na íntegra:

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que todos os atletas e colaboradores da comissão técnica testaram negativo no exame semanal de coronavírus, realizado nesta segunda-feira (25.05), no CT.