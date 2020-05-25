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Flamengo informa que jogadores e comissão técnica testaram negativo para a COVID-19

Via assessoria de imprensa, Rubro-Negro afirmou ainda que 'trabalha em acordo com o protocolo da Ferj para conceder a biossegurança necessária no Departamento de Futebol'...
LanceNet

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Publicado em 

25 mai 2020 às 16:23

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 16:23

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Antes de ir a campo para iniciar a segunda semana de treinamentos após as paralisações, o Flamengo examinou jogadores e membros da comissão e, via assessoria de imprensa, na tarde desta segunda-feira, informou que todos testaram negativo no exame semanal do novo coronavírus.
As coletas de sangue foram realizadas no Ninho do Urubu, durante a manhã e antes da higienização em equipamentos e carros de atletas e funcionários do clube. Em breve comunicado, o Fla afirma ainda o seguinte:
- O clube reforça que trabalha em acordo com o protocolo da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) para conceder a biossegurança necessária no Departamento de Futebol.
No último domingo, houve uma reunião entre representantes dos clubes cariocas, com as exceções de Botafogo e Fluminense, o presidente da Ferj, Rubens Lopes, e Marcello Crivella, prefeito da cidade. A autorização ou não para a volta aos treinos será divulgada nas próximas horas, sendo o que o Flamengo está otimista em ter o aval, desta vez, para seguir as atividades (inclusive com bola) no CT.
Veja o comunicado na íntegra:
"O Clube de Regatas do Flamengo informa que todos os atletas e colaboradores da comissão técnica testaram negativo no exame semanal de coronavírus, realizado nesta segunda-feira (25.05), no CT.
O Clube reforça que trabalha em acordo com o protocolo da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) para conceder a biossegurança necessária no Departamento de Futebol."E MAIS:Prefeitura: volta aos treinos só para reabilitação muscular; rachões e coletivos estão proibidos até junhoReunião com Crivella: treinos devem voltar nesta terça e Estadual tem retorno previsto para junhoOtimista pela autorização, Flamengo vai para a segunda semana de treinamentos E MAIS:

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