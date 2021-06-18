Flamengo inaugura novo campo de grama sintética no Ninho do Urubu; veja fotos

Crédito: Reprodução/Paulo Cesar Pereira

Com o objetivo de melhorar a infraestrutura do Ninho do Urubu, o Flamengo inaugurou nesta semana o novo campo de grama sintética no CT. O espaço ainda passa pelos últimos ajustes, mas está liberado para atividades e foi usado por jovens das categorias de base na última quarta-feira.

+ Flamengo chega a 20 jogadores da base que receberam chances na temporada; veja listaO local será destinado inicialmente para as categorias inferiores, com utilização esporádica dos profissionais para se adaptar ao piso de determinadas partidas. O aproveitamento pelo time principal se dará de acordo com a decisão da comissão técnica liderada por Rogério Ceni.

Nesta sexta-feira, o vice-presidente de Secretaria Geral do Flamengo, Paulo César Pereira, publicou imagens do novo campo (veja abaixo) nas redes sociais e elogiou o espaço.