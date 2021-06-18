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futebol

Flamengo inaugura novo campo de grama sintética no Ninho do Urubu; veja fotos

Espaço foi usado pela primeira vez na última quarta-feira por jovens da categoria de base...
LanceNet

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Publicado em 

18 jun 2021 às 17:21

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 17:21

Crédito: Reprodução/Paulo Cesar Pereira
Com o objetivo de melhorar a infraestrutura do Ninho do Urubu, o Flamengo inaugurou nesta semana o novo campo de grama sintética no CT. O espaço ainda passa pelos últimos ajustes, mas está liberado para atividades e foi usado por jovens das categorias de base na última quarta-feira.
+ Flamengo chega a 20 jogadores da base que receberam chances na temporada; veja listaO local será destinado inicialmente para as categorias inferiores, com utilização esporádica dos profissionais para se adaptar ao piso de determinadas partidas. O aproveitamento pelo time principal se dará de acordo com a decisão da comissão técnica liderada por Rogério Ceni.
Nesta sexta-feira, o vice-presidente de Secretaria Geral do Flamengo, Paulo César Pereira, publicou imagens do novo campo (veja abaixo) nas redes sociais e elogiou o espaço.
- O campo de grama sintética do Ninho do Urubu ficou top! Nosso CT cada dia mais estruturado para um Flamengo cada dia mais forte.

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