Flamengo ganha 'reforços' antes de fase decisiva do Campeonato Carioca

O reencontro entre Flamengo e Maracanã, após três meses, veio com uma imponente vitória sobre o Bangu, por 6 a 0, no encerramento da Taça Guanabara. Fragilidade adversária à parte, a atuação do time de Paulo Sousa foi de bons sinais para a sequência que virá pela frente, ainda mais pelos dois “reforços” apresentados na noite: o novo gramado e o apoio da Nação.Com o time já garantido na semifinal do Carioca, o jogo contra o Bangu não tinha valor para a classificação, mesmo assim a torcida esgotou os ingressos para a volta ao Maracanã. Assim, a Nação foi a protagonista da noite. Tanto que todos que puderam a ressaltaram: Matheus França, Arrascaeta e Paulo Sousa, entre outros. O técnico, que considerou o jogo como um “batismo”, têm falado muito sobre a necessidade da “fome” para o elenco. O apoio vindo das arquibancadas, talvez, seja o que vá abrir o apetite do elenco de vez.