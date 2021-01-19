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futebol

Flamengo foi o clube sul-americano com mais gastos em transferências internacionais em 2020, aponta Fifa

Relatório da entidade disseca mercado global de transferências e mostra o poderio financeiro do Rubro-Negro...

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 14:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 jan 2021 às 14:00
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Protagonista no mercado da bola nos últimos anos, o Flamengo segue demonstrando seu poderio financeiro na hora de contratar. De acordo com relatório da Fifa divulgado nesta segunda-feira, o Rubro-Negro foi o clube da América do Sul com mais gastos em transferências internacionais em 2020.
+ Confira a nota dos jogadores do Flamengo na vitória sobre o GoiásO estudo, que leva em conta 211 associações nacionais e mais de 7 mil clubes profissionais, não apontou os valores exatos, mas mostrou o Rubro-Negro à frente de Atlético-MG e Palmeiras. Dos dez principais gastadores vinculados à Conmebol, oito são brasileiro e dois são paraguaios: Olimpia e Libertad.
Grande parte do montante gasto pelo Flamengo foi na transferência de Gabigol, em janeiro do ano passado. Para manter o atacante, o clube carioca desembolsou 17 milhões de euros (cerca de R$ 78,4 milhões) após longa negociação com a Inter de Milão. Esta se tornou, inclusive, a compra mais cara da história do futebol brasileiro em valores absolutos.
+ Veja mais notícias do Flamengo+ Flamengo de volta ao G-4: confira a tabela completa do Brasileirão
Confira o ranking divulgado pela Fifa:
1- Flamengo (Brasil)2- Atlético-MG (Brasil)3- Palmeiras (Brasil)4- Red Bull Bragantino (Brasil)5- Corinthians (Brasil)6- Santos (Brasil)7- São Paulo (Brasil)8- Libertad (Paraguai)9- Olimpia (Paraguai)10- Internacional (Brasil)

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