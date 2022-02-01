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futebol

Flamengo finaliza preparação para jogo de estreia de Paulo Sousa

Com o grupo principal pela primeira vez na temporada, o Rubro-Negro enfrenta o Boavista, nesta quarta-feira, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda...

Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 12:10

LanceNet

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Publicado em 

01 fev 2022 às 12:10
A pré-temporada do Flamengo chegou ao fim. Nesta terça-feira, Paulo Sousa comandou a última atividade, no Ninho do Urubu, antes da sua estreia no comando do time principal. O adversário será o Boavista, nesta quarta, às 19h15, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.Além da expectativa pela estreia de Paulo Sousa, também existe a possibilidade de Marinho ser relacionado para o jogo, que é válido pela terceira rodada da Taça Guanabara. A escalação ainda é uma incógnita, tanto por conta dos treinos fechados do técnico português quanto pelos desfalques de Arrascaeta, Isla, Everton Ribeiro e Gabigol (convocados), e Rodrigo Caio, em recuperação.Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWNas primeiras rodadas do Estadual, o Flamengo foi comandado por Fabio Matias, do Sub-20, e, com os garotos do Ninho, venceu a Portuguesa e empatou com o Volta Redonda. Entre os jovens utilizados nesses jogos, os zagueiros Cleiton e Noga e os meias-atacantes Lázaro e Matheus França têm integrado as atividades do grupo principal e são observados por Paulo Sousa.
Crédito: MarinhoduranteatividadedoFlamengonestaterça-feira,noNinhodoUrubu(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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