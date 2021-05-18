Flamengo finaliza preparação para enfrentar a LDU; Diego Alves e Rodrigo Caio ficam fora da partida

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo encerrou a preparação para o jogo contra a LDU, nesta quarta, no Maracanã. A atividade no Ninho do Urubu confirmou as ausências do goleiro Diego Alves e do zagueiro Rodrigo Caio, que devem ficar à disposição de Rogério Ceni no sábado, contra o Fluminense, na final do Campeonato Carioca.

Assim, Gabriel Batista será mantido no gol do Flamengo. Na zaga, o treinador tem Léo Pereira e Gustavo Henrique como opções para formar a dupla com Willian Arão. César, Renê, Thiago Maia seguem entregues ao departamento médico, e Michael é dúvida. O clube ainda não divulgou os relacionados.> Confira as datas dos jogos e as classificações das chaves da Libertadores!A SITUAÇÃO DO GRUPO G DA LIBERTADORES

Pela quinta rodada do Grupo G, o Flamengo recebe a LDU, no Maracanã, nesta quarta às 21h. Um empate garante o Rubro-Negro, líder com 10 pontos, nas oitavas de final. Uma vitória sobre os equatorianos pode dar ao time de Rogério Ceni a primeira colocação da chave com uma rodada de antecedência.