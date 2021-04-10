Flamengo finaliza preparação para a Supercopa e recebe o calor da torcida em Brasília; veja a escalação

Cerca de 24 horas antes de entrar em campo por uma taça, o Flamengo finalizou a preparação para enfrentar o Palmeiras, em duelo válido pela Supercopa do Brasil e a ser realizado às 11h deste domingo, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. O treinamento ocorreu no CT do Brasiliense. Cerca de 100 torcedores foram ao local para apoiar a delegação rubro-negra, que deixou o centro de treinamento por volta das 13h e não teve contato com os flamenguistas presentes - cuja maioria estava de máscara. O vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, parou o carro em que estava para tirar fotos.
A atividade deste sábado ainda ficou marcada por momentos de descontração sobretudo por Everton Ribeiro ser aniversariante do dia. O meia, que completa 32 anos, recebeu o "carinho" de uma forma tradicional entre os jogadores: o corredor polonês (veja abaixo): Sem poder contar com Pedro e Thiago Maia, Rogério Ceni deve mandar a campo o seguinte time: Diego Alves; Isla, Willian Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.
O LANCE! transmite a decisão que oporá o campeão do Brasileiro e o da Copa do Brasil da temporada passada em Tempo Real, a partir das 10h.