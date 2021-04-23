Flamengo finaliza preparação e Gabigol se coloca à disposição para 'final': 'Pronto para mais uma'

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo treinou na manhã desta sexta, no Ninho do Urubu, e encerrou a preparação para o jogo contra o Volta Redonda, sábado no Maracanã, que decidirá o campeão da Taça Guanabara. Como o Rubro-Negro joga pela Copa Libertadores na terça, o técnico Rogério Ceni deve escalar um time alternativo, mas, nas redes sociais, o atacante Gabriel Barbosa já se colocou à disposição.

Compartilhando o vídeo de um gol que marcou na atividade no CT, o camisa 9 do Flamengo escreveu que está "pronto para mais uma final". Confira abaixo! No trabalho no Ninho do Urubu o treinador indicou que mandará a campo uma equipe com alguns titulares, como Gabriel Barbosa, mas nem todos.

O Flamengo ainda não divulgou os relacionados por Rogério Ceni para o jogo contra o Volta Redonda. O duelo entre os primeiros colocados da Taça Guanabara será neste sábado, às 19h, terá transmissão em tempo real do L!.