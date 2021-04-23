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Flamengo finaliza preparação e Gabigol se coloca à disposição para 'final': 'Pronto para mais uma'

Rubro-Negro enfrenta o Volta Redonda, no sábado, em rodada decisiva da Taça Guanabara...

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 13:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 abr 2021 às 13:40
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo treinou na manhã desta sexta, no Ninho do Urubu, e encerrou a preparação para o jogo contra o Volta Redonda, sábado no Maracanã, que decidirá o campeão da Taça Guanabara. Como o Rubro-Negro joga pela Copa Libertadores na terça, o técnico Rogério Ceni deve escalar um time alternativo, mas, nas redes sociais, o atacante Gabriel Barbosa já se colocou à disposição.
Compartilhando o vídeo de um gol que marcou na atividade no CT, o camisa 9 do Flamengo escreveu que está "pronto para mais uma final". Confira abaixo! No trabalho no Ninho do Urubu o treinador indicou que mandará a campo uma equipe com alguns titulares, como Gabriel Barbosa, mas nem todos.
O Flamengo ainda não divulgou os relacionados por Rogério Ceni para o jogo contra o Volta Redonda. O duelo entre os primeiros colocados da Taça Guanabara será neste sábado, às 19h, terá transmissão em tempo real do L!.
> Confira a tabela e a classificação completa do Campeonato Carioca!

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