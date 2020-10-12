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futebol

Flamengo finaliza preparação; Diego Alves volta a trabalhar com o elenco

Camisa 1, afastado dos jogos desde 30 de setembro, está em fase final de recuperação...
LanceNet

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Publicado em 

12 out 2020 às 14:25

Publicado em 12 de Outubro de 2020 às 14:25

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo encerrou a preparação em campo para enfrentar o Goiás, nesta terça, em rodada atrasada do Brasileiro. Além da volta do auxiliar Jordi Guerrero, o treino desta segunda, no Ninho do Urubu, marcou o retorno de Diego Alves aos treinos com o grupo principal. Recuperado da lesão no ombro esquerdo, o goleiro está cumprindo as etapas para voltar a defender o time.
O Flamengo divulgou algumas imagens da atividade desta manhã, na qual o camisa 1 participa ao lado dos companheiros. Na última semana, o Dr. Marcio Tannure, chefe do departamento médico do rubro-negro, havia detalhado o processo de recuperação de Diego Alves, afastado desde o dia 30 de setembro. Além de Diego Alves, o jovem Lázaro também participou da atividade desta segunda-feira, junto com os companheiros do elenco profissional do Flamengo.
Além de Rodrigo Caio, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Isla - a serviço das seleções nas Eliminatórias Sul-Americanas -, o Flamengo ainda tem os desfalques de Gabriel Barbosa e João Lucas, lesionados, e o meio-campista Diego, suspenso.

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