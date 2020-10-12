Flamengo finaliza preparação; Diego Alves volta a trabalhar com o elenco

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo encerrou a preparação em campo para enfrentar o Goiás, nesta terça, em rodada atrasada do Brasileiro. Além da volta do auxiliar Jordi Guerrero, o treino desta segunda, no Ninho do Urubu, marcou o retorno de Diego Alves aos treinos com o grupo principal. Recuperado da lesão no ombro esquerdo, o goleiro está cumprindo as etapas para voltar a defender o time.

O Flamengo divulgou algumas imagens da atividade desta manhã, na qual o camisa 1 participa ao lado dos companheiros. Na última semana, o Dr. Marcio Tannure, chefe do departamento médico do rubro-negro, havia detalhado o processo de recuperação de Diego Alves, afastado desde o dia 30 de setembro. Além de Diego Alves, o jovem Lázaro também participou da atividade desta segunda-feira, junto com os companheiros do elenco profissional do Flamengo.