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futebol

Flamengo fica perto de quebrar recorde do Vasco na Copa do Brasil

Rivais cariocas tem os dois ataques mais positivos da história da competição...

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 09:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 nov 2020 às 09:15
Crédito: Pedro marcou duas vezes na vitória rubro-negra (Alexandre Vidal/Flamengo
Dono do ataque mais positivo do Brasil em 2020 com 93 gols em 47 jogos, o Flamengo viveu nessa quarta-feira mais uma noite de muitas bolas na rede. Com dois gols de Pedro e um de Michael, a equipe conseguiu uma vitória por 3 a 2 sobre o Athletico Paranaense que classificou o time para as quartas de final da Copa do Brasil. De quebra, botou o Rubro-Negro perto de bater um recorde que pertence a um velho rival: o de gols marcados na competição nacional.
A equipe da Gávea chegou a 325 bolas na rede em 183 partidas na história da Copa do Brasil, superando o Atlético Mineiro e ficando a apenas três gols do Vasco, o líder atual do ranking. O Cruz-Maltino, porém, que disputou três jogos a mais, já foi eliminado por outro carioca, o Botafogo. Ou seja, o Flamengo terá no mínimo mais duas atuações para superar a marca e assumir o topo da artilharia histórica da disputa. Se mantiver a média atual - quase dois tentos por partida -, não demorará muito.
TIMES COM MAIS GOLS NA HISTÓRIA DA COPA DO BRASIL
1º - Vasco - 328 gols em 186 jogos2º - Flamengo - 325 gols em 183 jogos3º - Atlético-MG - 324 gols em 166 jogos4º - Cruzeiro - 310 gols em 166 jogos5º - Grêmio - 303 gols em 184 jogos

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