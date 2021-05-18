Flamengo exige manter percentual de Gerson em caso de futura venda do meia

Com os contatos entre os clubes de Flamengo e Olympique de Marseille (FRA) intensificados desde o último sábado, os ajustes para a negociação concretizar-se estão sendo feitos. Uma das exigências feitas pelo Rubro-Negro é receber um percentual de uma possível futura venda do meia, que completa 24 anos na quinta, dia 20. A informação foi publicada pelo "Extra" e confirmada pelo L!.
As partes estão trabalhando em cima da primeira oferta do clube francês, de 25 milhões de euros, para chegar a um consenso. A exigência feita pelo Fla foi aceita pelo Olympique, restando definir o percentual. Com o pedido, o Fla "garante" um novo ganho caso Gerson se destaque na atual equipe de Jorge Sampaoli, ex-Santos e Atlético-MG, e seja negociado com um outro clube. Com representantes no Brasil, o Olympique de Marseille tem a expectativa de alcançar um desfecho positivo na negociação com o Flamengo em breve. Enquanto isso, Gerson se prepara com o elenco rubro-negro para as decisões contra a LDU, pela Copa Libertadores, e Fluminense, na decisão do Carioca.