futebol

Flamengo exige manter percentual de Gerson em caso de futura venda do meia

Direção do Flamengo está em contato com os representantes do Olympique de Marseille, da França, que está interessado no futebol do camisa 8...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mai 2021 às 16:10

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 16:10

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Com os contatos entre os clubes de Flamengo e Olympique de Marseille (FRA) intensificados desde o último sábado, os ajustes para a negociação concretizar-se estão sendo feitos. Uma das exigências feitas pelo Rubro-Negro é receber um percentual de uma possível futura venda do meia, que completa 24 anos na quinta, dia 20. A informação foi publicada pelo "Extra" e confirmada pelo L!.
As partes estão trabalhando em cima da primeira oferta do clube francês, de 25 milhões de euros, para chegar a um consenso. A exigência feita pelo Fla foi aceita pelo Olympique, restando definir o percentual. Com o pedido, o Fla "garante" um novo ganho caso Gerson se destaque na atual equipe de Jorge Sampaoli, ex-Santos e Atlético-MG, e seja negociado com um outro clube. Com representantes no Brasil, o Olympique de Marseille tem a expectativa de alcançar um desfecho positivo na negociação com o Flamengo em breve. Enquanto isso, Gerson se prepara com o elenco rubro-negro para as decisões contra a LDU, pela Copa Libertadores, e Fluminense, na decisão do Carioca.

