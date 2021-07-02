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Flamengo estuda mandar jogo no Mané Garrincha para festejar um ano de parceria com patrocinador

Patrocínio do BRB (Banco de Brasília) completa um ano neste mês de julho. Partida contra o São Paulo, no dia 25, é a favorita para ser transferida...
LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2021 às 18:00

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 18:00

Crédito: Alexandre Vidal/CRF
O Flamengo estuda mandar uma partida no Mané Garrincha ainda neste mês de julho. A mudança seria uma forma de festejar o aniversário de um ano da parceria com o BRB (Banco de Brasília), patrocinador master do clube. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal 'Uol'.
+ De olho no sucessor: veja 15 jogadores que o Flamengo poderia tentar para o lugar de GersonComo o estádio de Brasília estava cedido à Copa América, o Flamengo teve que esperar para avançar nesta possibilidade. Ainda de acordo com a reportagem, o duelo contra o São Paulo, marcado para o dia 25 deste mês, é o favorito para ser transferido para o Mané Garrincha.
A parceria entre BRB e Flamengo começou em julho de 2020 e tem acordo para durar pelo menos até 2023. Fruto do patrocínio, o banco digital "Nação BRB Fla" atingiu a marca de 1 milhão de contas abertas no último mês.
+ Confira a tabela completa do Campeonato Brasileiro
O contrato de patrocínio master rende aos cofres do Flamengo pelo menos R$ 32 milhões por ano. Além disso, no acordo entre as partes, há a previsão de benefício extra ao Rubro-negro caso o lucro do Nação BRB Fla seja maior que R$ 64 milhões durante o período de 12 meses.

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