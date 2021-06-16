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Flamengo estuda levar jogo contra o Fortaleza para o Raulino de Oliveira, em Volta Redonda

Confronto será na próxima quarta-feira, dia 23. Maracanã pode ser entregue à Conmebol para preparar o gramado do estádio para a final da Copa América...
LanceNet

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Publicado em 

16 jun 2021 às 20:06

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 20:06

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
A realização da Copa América no Brasil pode afetar diretamente o Flamengo a partir da próxima semana. Em meio à sequência de jogos no Rio de Janeiro, a diretoria rubro-negra estuda levar o duelo com o Fortaleza, pelo Brasileirão, para o Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. A partida será na quarta-feira, 23 de junho. A notícia foi divulgada inicialmente pelo jornal "O Dia".
+ Thuler de saída: saiba onde estão jogadores que ainda pertencem ao FlamengoA possibilidade de transferir o local do jogo surgiu para antecipar a um possível problema: o clube ainda não sabe se poderá utilizar o Maracanã, que será entregue em breve à Conmebol para preparar o gramado do estádio para a final da Copa América, marcada para 10 de julho.
O Flamengo já fez contato com a Prefeitura de Volta Redonda e indicou que pretende utilizar o Raulino de Oliveira contra o Fortaleza. A última vez que o clube atuou no estádio foi na semifinal do Campeonato Carioca, contra o Volta Redonda, em 1º de maio.
+ Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
O martelo ainda não foi batido, mas pode ser nas próximas horas. Com encontro marcado no Maracanã para acompanhar o duelo contra o Coritiba, pela Copa do Brasil, os dirigentes rubro-negros vão debater o assunto antes da partida e pretendem chegar a uma definição.

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