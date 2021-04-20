Flamengo estreia na Libertadores, onde prevê chegar ao menos às semifinais e embolsar R$ 41 milhões

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo dará o primeiro passo na Libertadores 2021 com a estreia diante do Vélez Sarsfield-ARG, em duelo a ser realizado no Estádio José Almafitani, em Buenos Aires, a partir das 21h30 (de Brasília) desta terça-feira, pela 1ª rodada do Grupo G. Esta temporada segue com o fator pandemia a assombrar as finanças dos clubes, e o Rubro-Negro necessita avançar até as fases derradeiras para que as contas do ano não sejam comprometidas. Para 2021, apenas Bruno Viana foi contratado, e por empréstimo, o que reflete a política de austeridade que paira sobre a Gávea, sobretudo sem a receita oriunda das bilheterias.

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Para pesar a balançar do outro lado, o Flamengo estipulou chegar, ao menos, nas semifinais desta Libertadores, o que renderia 7,55 milhões de dólares de premiação (R$ 41,8 milhões), ao todo - somando fase de grupos, oitavas, quartas e semi (veja todos os valores abaixo).

Em relação às outras competições, o Flamengo também projetou no orçamento chegar às semi na Copa do Brasil e ficar em segundo lugar no Brasileiro, no mínimo. O cumprimento dos objetivos será essencial para que o clube não aperte o suficiente ao ponto de ter de negociar mais de um "titular absoluto" do time.

Não há dúvida que, para o torcedor e comissão técnica, sobretudo, o quesito esportivo é primordial e está entronizado no vestiário, mas as consequências das finanças desta temporada podem mexer com o tabuleiro de 2022 em diante. Para se ter uma ideia, o orçamento atual prevê uma significativa receita bruta de R$ 953 milhões. Ou seja, as expectativas estão nas alturas.

Em tempo: o jogo entre Fla e Vélez terá transmissão em Tempo Real do L!.

Confira a premiação da Libertadores 2021: