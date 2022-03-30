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Flamengo está escalado para o jogo de ida da final do Carioca; veja o time e onde assistir

Primeiro jogo da decisão do Estadual será realizado às 21h40 desta quarta, no Maracanã, contra o Fluminense...

Publicado em 30 de Março de 2022 às 20:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 mar 2022 às 20:49
Seja no estádio, nos bares ou em casa, a torcida do Flamengo já sabe os representantes iniciais do jogo de ida da final do Campeonato Carioca, a ser realizado a partir das 21h40 desta quarta-feira, no Maracanã. O destaque vai para o comando de ataque, com Marinho titular; Bruno Henrique e Arrascaeta, que atuou pelas Eliminatórias na noite passada e chegou ao Rio de voo fretado nesta tarde, iniciam no banco.
O Flamengo vai a campo com: Hugo; Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís; Matheuzinho, João Gomes, Willian Arão, Everton Ribeiro e Vitinho; Marinho e Gabigol.
Já para o banco de reservas, Paulo Sousa escolheu os seguintes jogadores para ter como opção: Diego Alves, Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Renê, Andreas Pereira, Thiago Maia, Diego, Lázaro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro.
FICHA TÉCNICAFlamengo x Fluminense - Ida da Final do CariocaData e horário: 30/03/2022, às 21h40 (de Brasília)Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Wagner do Nascimento MagalhãesAssistentes: Luiz Cláudio Regazone e Thiago Rosa de Oliveira EspositoVAR: Carlos Eduardo Nunes BragaOnde assistir: Record TV, Cariocão Play, Fla TV+, Eleven Sports, OneFootball, perfis no Twitch e Youtube e Tempo Real do LANCE!
Crédito: Carioca:FlamengodePauloSousainiciaadisputadasfinaisnestaquarta(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

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