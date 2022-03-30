Flamengo está escalado para o jogo de ida da final do Carioca; veja o time e onde assistir

Seja no estádio, nos bares ou em casa, a torcida do Flamengo já sabe os representantes iniciais do jogo de ida da final do Campeonato Carioca, a ser realizado a partir das 21h40 desta quarta-feira, no Maracanã. O destaque vai para o comando de ataque, com Marinho titular; Bruno Henrique e Arrascaeta, que atuou pelas Eliminatórias na noite passada e chegou ao Rio de voo fretado nesta tarde, iniciam no banco.