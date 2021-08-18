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futebol

Flamengo está escalado para encarar o Olimpia; veja o time e onde assistir!

Equipes decidem uma vaga na semifinal da Libertadores nesta quarta-feira...

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 18:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 ago 2021 às 18:03
Crédito: Staff Images/Conmebol
Por um lugar na semifinal da Libertadores de 2021, Flamengo e Olímpia se enfrentam nesta quarta-feira, a partir das 19h15, no Estádio Mané Garrincha. Renato Gaúcho, que terá baixas importantes na defesa, definiu a equipe e terá Rodinei, Bruno Viana e Léo Pereira no setor, além de Filipe Luís. Confira o time!
O Flamengo está escalado com Diego Alves; Rodinei, Bruno Viana, Léo Pereira e Filipe Luís; Arão, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. O confronto tem transmissão do Fox Sports, Facebook Watch e Tempo Real do LANCE!. Com o 4 a 1 no jogo de ida, em Assunção, o Rubro-Negro tem grande vantagem para confirmar a vaga na semifinal, o que seria mais um feito inédito conquistado pela equipe de Diego & Cia que já faturou nove títulos desde 2019.

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