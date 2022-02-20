Flamengo está escalado para encarar o Atlético-MG; veja o time titular e onde assistir ao jogo da Supercopa

O Flamengo está escalado para enfrentar o Atlético-MG neste domingo, às 16h (de Brasília), na Arena Pantanal, pela Supercopa do Brasil. O técnico Paulo Sousa manteve o goleiro Hugo entre os titulares e João Gomes ganha a vaga de Andreas entre os 11 iniciais. Confira abaixo:> Arena Pantanal é preparada para receber Atlético-MG x Flamengo; veja fotos!Dessa forma, o Flamengo vai a campo com: Hugo Souza; Rodinei, Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís; Willian Arão, João Gomes e Arrascaeta; Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabi.
