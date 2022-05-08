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Flamengo está escalado para clássico contra o Botafogo; veja o time e onde assistir

Clássico será realizado às 11h deste domingo, no Mané Garrincha, em Brasília...

Publicado em 08 de Maio de 2022 às 10:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mai 2022 às 10:05
Prestes a jogar o primeiro clássico pelo atual Campeonato Brasileiro, o Flamengo já divulgou a escalação para o confronto diante do Botafogo, às 11h deste domingo, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela quinta rodada. Sem Santos, um dos diversos desfalques, o Rubro-Negro terá a volta de Hugo no gol. Andreas Pereira também volta a ser titular. > Fla de Gabigol jamais perdeu para o Botafogo; relembre jogo a jogo
O Flamengo vai a campo com: Hugo Souza; Willian Arão, David Luiz e Filipe Luis; Isla, Thiago Maia, Andreas Pereira, Arrascaeta, Everton Ribeiro (C), Bruno Henrique e Gabigol.
Já no banco, Paulo Sousa terá as seguintes opções: Diego Alves, Matheus Cunha, Rodinei, Rodrigo Caio, Pablo, Léo Pereira, Ayrton Lucas, João Gomes, Diego Ribas, Lázaro, Victor Hugo e Marinho.
> Veja a tabela do Brasileirão
Atualmente, o Flamengo está com cinco pontos e na 12ª posição, enquanto o Botafogo, com a mesma pontuação, está em 13º colocado no Brasileirão.
FICHA-TÉCNICA​Flamengo x Botafogo - 5ª rodada do BrasileirãoEstádio: Mané Garrincha, em Brasília (DF)Data e hora: 8 de maio de 2022, às 11hÁrbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS)Assistentes: Bruno Boschilla (Fifa/RS) e Rafael da Silva Alves (Fifa/RS)Árbitro de vídeo: Daniel Nobre Lins (RS)
Onde assistir: Premiere e Tempo Real do LANCE!
Crédito: AndreasPereiravoltaaotimetitulardoFlamengo(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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