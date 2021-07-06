Flamengo encerra preparação e confirma retorno de trio contra o Atlético-MG; veja os relacionados

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo encerrou a preparação para enfrentar o Atlético-MG e embarcou para Belo Horizonte na tarde desta terça-feira. O duelo acontece nesta quarta-feira, às 19h (horário de Brasília), no Mineirão, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

+ De olho no sucessor: veja 15 jogadores que o Flamengo poderia tentar para o lugar de GersonApós perderem os últimos jogos em função da Copa América, Arrascaeta, Isla e Piris da Motta foram relacionados e estarão à disposição de Rogério Ceni. A tendência é que o meia uruguaio e o lateral chileno recuperem as vagas na equipe titular, enquanto o volante paraguaio deve iniciar como opção no banco de reservas.

Por outro lado, o treinador seguirá sem contar a dupla da Seleção Brasileira, Gabigol e Everton Ribeiro, que disputará a final da Copa América no próximo sábado. Além deles, Vitinho (suspenso) e Diego Ribas (lesionado) são outros desfalques importantes para o confronto. Hugo Souza foi liberado da viagem para resolver questões pessoais.

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