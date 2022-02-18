Flamengo empresta zagueiro para Sampaio Corrêa, da Série B

Depois do goleiro Gabriel Batista, foi a vez de outro atleta revelado pelo Flamengo rumar ao Sampaio Corrêa. Nesta sexta-feira, o clube da Série B anunciou a contratação do zagueiro Otávio, de 19 anos, por empréstimo até o fim desta temporada, em dezembro.

- O zagueiro foi um dos destaques da copinha 2022, e alvo de uma difícil contratação, em que pese a disputa pelo atleta com times como a Chapecoense e times do exterior. Otávio vai defender o Sampaio Corrêa até o final da Série B.Seja bem-vindo ao Tricolor de São Pantaleão Otávio já foi campeão da Copa do Brasil e do Brasileiro Sub-17 e das mesmas competições pelo time sub-20. Além disso, o defensor canhoto participou da campanha do título nacional de 2020 pelos profissionais, atuando diante do Palmeiras, num jogo em que o Fla teve um surto de Covid-19 no elenco, quando ainda era treinado por Domènec Torrent.