Flamengo empata com o Madureira no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Carioca sub-20

Crédito: Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Na manhã desta quarta-feira, o Flamengo empatou com o Madureira por 1 a 1, em Conselheiro Galvão, em partida válida pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Carioca sub-20. O Tricolor saiu na frente com gol de Douglas Cunha, mas Daniel Cabral deixou tudo igual e deu números finais ao confronto.

> Nova camisa 3 do Flamengo lançada! Veja galeria de fotos com o uniformeO Madureira abriu o placar logo no começo do primeiro tempo. Logo aos sete minutos, depois de uma disputa pelo alto na meia-lua, a bola sobrou para Douglas Cunha, que pegou de primeira para botar o Tricolor na frente.

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O Flamengo conseguiu reagir e o empate veio ainda no primeiro tempo. Aos 34 minutos, André foi lançado em profundidade e tocou para Lázaro, que estava livre na entrada da área. A zaga do Madureira, por sua vez, chegou rápido e conseguiu o desarme. No entanto, a bola sobrou para Daniel Cabral, que cortou a marcação e finalizou para dar números finais ao jogo.