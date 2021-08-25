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Flamengo empata com o Madureira no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Carioca sub-20

Por ter melhor campanha do que o Madureira na Taça Guanabara, o Flamengo tem a vantagem do empate para se classificar para a fase semifinal...
LanceNet

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Publicado em 

25 ago 2021 às 12:26

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 12:26

Crédito: Foto: Marcelo Cortes/Flamengo
Na manhã desta quarta-feira, o Flamengo empatou com o Madureira por 1 a 1, em Conselheiro Galvão, em partida válida pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Carioca sub-20. O Tricolor saiu na frente com gol de Douglas Cunha, mas Daniel Cabral deixou tudo igual e deu números finais ao confronto.
> Nova camisa 3 do Flamengo lançada! Veja galeria de fotos com o uniformeO Madureira abriu o placar logo no começo do primeiro tempo. Logo aos sete minutos, depois de uma disputa pelo alto na meia-lua, a bola sobrou para Douglas Cunha, que pegou de primeira para botar o Tricolor na frente.
> Veja a tabela do Campeonato Brasileiro
O Flamengo conseguiu reagir e o empate veio ainda no primeiro tempo. Aos 34 minutos, André foi lançado em profundidade e tocou para Lázaro, que estava livre na entrada da área. A zaga do Madureira, por sua vez, chegou rápido e conseguiu o desarme. No entanto, a bola sobrou para Daniel Cabral, que cortou a marcação e finalizou para dar números finais ao jogo.
As equipes voltam a campo na próxima quarta-feira para o jogo da volta, na Gávea, às 10h. Por ter melhor campanha do que o Madureira na Taça Guanabara, o Flamengo tem a vantagem do empate para se classificar para a fase semifinal do Campeonato Carioca sub-20.

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