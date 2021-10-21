Flamengo empata com o Athletico no minuto final em duelo 'quente' por vaga na final da Copa do Brasil

Um duelo "quente", truncado, marcado por bolas paradas efetivas e um balde de água fria para dez mil atleticanos. Assim foi o empate entre Athletico-PR e Flamengo, em 2 a 2, pela ida das semifinais da Copa do Brasil, na Arena da Baixada. Thiago Maia e Pedro, de pênalti e no minuto final, depois de consulta ao VAR e revolta local, marcaram para os visitantes, enquanto Pedro Henrique e Renato Kayzer anotaram para os mandantes, nesta quarta. O jogo da volta será no dia 27, no Maracanã - sem o critério do gol qualificado, é bom lembrar.
GOL QUE DESEMBAÇA
O início foi bastante embaçado para o Flamengo. Pilhado pela torcida, o Athletico abafou a saída dos defensores rivais e tirou o time de Renato da zona de conforto na construção. A partida estava emperrada, mas uma jogada ensaiada do Fla surtiu efeito. Thiago Maia estava no meio do caminho depois de uma trama entre Léo Pereira, Arão e Gabi, que chutou e viu a bola sobrar para o volante abrir o marcador. O VAR analisou o lance ajustado e confirmou o gol que desembaçou o espelho de uma equipe que demorou a se achar.
VIROU O JOGO DA BATATA QUENTE
O que parecia improvável mudou no minuto final. Em bola alçada, Rodrigo Caio tomou uma braçada de Lucas Fasson, que havia acabado de entrar, no rosto. Pênalti assinalado após consulta ao VAR e muita frustração e xingamentos das arquibancadas. Pedro, frio em meio ao caos, cobrou no meio do gol e saiu fazendo a reverência, para alívio de um Fla que deixou a desejar, mas evitou o pior.
PRÓXIMOS COMPROMISSOS
Ambas as equipes jogam pelo Brasileiro no fim de semana, já que o confronto de volta pelas semifinais da Copa do Brasil será apenas no dia 27 (quarta-feira que vem), no Maracanã. O Athletico visita o Fortaleza no sábado, enquanto o Flamengo, no mesmo dia, enfrenta o Fluminense no Rio, pela 28ª rodada.
FICHA TÉCNICAAthletico-PR x Flamengo - ida das semifinais da Copa do Brasil
Data e horário: 20/10/2021, às 21h30Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (FIFA - SP)Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA - SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)VAR: Jose Claudio Rocha Filho (VAR/FIFA - SP)Cartões amarelos: Léo Cittadini, Fernando Canesin e Lucas Fasson (CAP) / Andreas Pereira, Rodrigo Caio e Léo Pereira (FLA)Cartões vermelhos: -
GOLS: Thiago Maia, 14'/1ºT (0-1); Pedro Henrique, 2'/2ºT (1-1); Renato Kayzer, 25'/2ºT (2-1); Pedro, 50'/2ºT (2-2).
ATHLETICO-PR (Técnico: Alberto Valentim)Santos; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nico Hernández (Lucas Fasson, 45'/2ºT); Marcinho, Léo Cittadini (Fernando Canesin, 42'/2ºT), Erick e Abner Vinícius; Nikão, Terans (Jader, 42'/2ºT) e Renato Kayzer (Pedro Rocha, 32'/2ºT).
FLAMENGO (Técnico: Renato Gaúcho)Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Thiago Maia (Vitinho, 28'/2ºT), Andreas Pereira (Kenedy, 35'/2ºT) e Everton Ribeiro; Michael (Diego, 28'/2ºT) e Gabigol (Pedro, 22'/2ºT).