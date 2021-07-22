Flamengo e Vasco empatam na Taça Guanabara Sub-20, e Rubro-Negro se mantém na liderança

Nada de gols e tudo igual no clássico carioca. Flamengo e Vasco ficaram no 0 a 0 no estádio Nivaldo Pereira, nesta quinta-feira, pela 9ª rodada da Taça Guanabara sub-20. Com o resultado, o Rubro-Negro se manteve na liderança isolada da competição com 22 pontos, um a mais que o vice-líder Fluminense. Com um jogo atrasado, o Cruz-Maltino chegou aos 16 pontos.
Já classificado para as quartas de final do Carioca Sub-20, o Flamengo chega ao final da Taça Guanabara com boas chances de título. Caso vença as duas últimas rodadas, contra Volta Redonda e Madureira, o Rubro-Negro garante a taça sem depender de outros resultados.
Ambas as equipes agora voltam as atenções para a sétima rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. No domingo, às 15h, o Flamengo encara o Ceará, em Fortaleza. No mesmo horário, o Vasco visita o Atlético-GO, no CT do Dragão.
FICHA TÉCNICAVasco 0x0 Flamengo – 9ª Rodada da Taça Guanabara Sub-20
Local: Estádio Nivaldo Pereira (RJ)Data: 22/07/2021Árbitro: Alexandre Cardoso Junior (RJ)Assistentes: Luiz Carlos Alves Junior (RJ) e Julio Cesar Souza Gaudêncio (RJ)Cartões amarelos: Andrey (VAS), Ramon (FLA), Marlon Gomes (VAS), Otavio (FLA) e Figueiredo (VAS).Escalação do VascoFintelman; JP Galvão, Menezes (Yuri), Zé Vitor e Julião (Djalma); Andrey, Saulo (Rodrigo) e Caio Eduardo (Diego Fernandes); Marlon Gomes, Juan (Tavares) e Figueiredo. Técnico: Douglas Coelho.Escalação do FlamengoMatheus Cunha; Wesley, Gabriel Noga, Otavio e Ramon; Daniel Cabral, Yuri e Max (Igor Jesus); Lázaro, Thiaguinho (André) e Ryan Luka (Weverton). Técnico: Luiz Felipe.