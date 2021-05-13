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Flamengo e patrocinador anunciam novidade com direito a promoção no lançamento do novo uniforme

Loja oficial do clube rubro-negro chega ao Mercado Livre, que dará frete grátis para compras acima de R$79; nova camisa oficial estará à venda nesta sexta-feira...

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 19:31

LanceNet

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Publicado em 

13 mai 2021 às 19:31
Crédito: Divulgação
Flamengo e Mercado Livre lançaram, nesta quinta-feira, a loja oficial do clube na plataforma, que patrocina o futebol rubro-negro. A partir de agora, os torcedores do poderão comprar produtos do Fla diretamente no Mercado Livre, com direito a frete grátis para compras a partir de R$79.
+ FOTOS: confira detalhes do novo uniforme 2 do Flamengo com homenagem ao Mundial de 1981- Como havíamos comentado, nossa parceria com o Mercado Livre vai muito além da exposição da marca no uniforme. Teremos muitas ações conjuntas e uma delas é a loja oficial dentro do Mercado Livre. Estamos muito felizes com este lançamento em tempo recorde. Com ela, a Nação vai poder aproveitar o excelente serviço do Mercado Livre e garantir a compra de seus produtos Flamengo - celebrou Gustavo Oliveira, vice-presidente de Comunicação e Marketing do clube.
A loja já estreia com uma grande novidade: o lançamento do novo segundo uniforme do Flamengo, que chega nesta sexta-feira estará disponível na loja oficial do clube no Mercado Livre. Quem comprar a nova camisa oficial vai ganhar uma máscara rubro-negra - a promoção vale para as primeiras mil camisas vendidas.

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