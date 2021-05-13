Flamengo e patrocinador anunciam novidade com direito a promoção no lançamento do novo uniforme

Crédito: Divulgação

Flamengo e Mercado Livre lançaram, nesta quinta-feira, a loja oficial do clube na plataforma, que patrocina o futebol rubro-negro. A partir de agora, os torcedores do poderão comprar produtos do Fla diretamente no Mercado Livre, com direito a frete grátis para compras a partir de R$79.

+ FOTOS: confira detalhes do novo uniforme 2 do Flamengo com homenagem ao Mundial de 1981- Como havíamos comentado, nossa parceria com o Mercado Livre vai muito além da exposição da marca no uniforme. Teremos muitas ações conjuntas e uma delas é a loja oficial dentro do Mercado Livre. Estamos muito felizes com este lançamento em tempo recorde. Com ela, a Nação vai poder aproveitar o excelente serviço do Mercado Livre e garantir a compra de seus produtos Flamengo - celebrou Gustavo Oliveira, vice-presidente de Comunicação e Marketing do clube.