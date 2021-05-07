Flamengo e Palmeiras são multados por confusão na Supercopa do Brasil

Crédito: Alexandre Vidal/CRF

Em julgamento realizado nesta sexta-feira, a Quinta Comissão Disciplinar do STJD multou o Flamengo e o Palmeiras em R$ 5 mil pelo tumulto ocorrido no túnel de acesso aos vestiários do Mané Garrincha, na Supercopa do Brasil de 2021. A decisão cabe recurso e pode chegar ao Pleno, última instância nacional.

Na mesma sessão, os auditores aplicaram uma partida de suspensão ao técnico Abel Ferreira e ao seu auxiliar João Miguel por reclamação desrespeitosa. As decisões aconteceram com unanimidade dos votos.Em julgamento virtual, Abel falou sobre os fatos narrados na denúncia.

- Aos 9 minutos o senhor árbitro marcou a primeira falta e mostrou o amarelo para o Felipe Melo. Aos 10 minutos ele marcou outra falta e deu amarelo ao meu jogador. Aos 36 minutos há uma falta clara no Breno e recebo o primeiro amarelo. Disse e reclamei que era para amarelo. Protestei dizendo isso. O fiscal de linha chamou o árbitro e recebi o primeiro amarelo. Passados dois minutos eu falei: 'Estão presentes nessa final as duas melhores equipes e essa final merecia ter o melhor árbitro brasileiro'. O árbitro estava na área do Flamengo e vem me dar o vermelho. Quem chamou o árbitro foi o quarto árbitro. Foi o meu desabafo e em momento algum eu usei palavras de desrespeito - declarou Abel Ferreira, que ainda afirmou ser mentira as palavras narradas na súmula.

O auxiliar técnico de Abel, João Miguel também falou sobre o motivo da sua expulsão e afirmou que reclamou uma vez com o bandeirinha e deve ter dito a expressão dos árbitros serem fracos e que se dirigiu ao árbitro após receber o vermelho direto. O auxiliar também falou sobre a confusão no túnel de acesso.