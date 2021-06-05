Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Flamengo e Botafogo ficam no empate pelo Brasileiro Feminino e empacam no meio da tabela
futebol

Flamengo e Botafogo ficam no empate pelo Brasileiro Feminino e empacam no meio da tabela

Resultado de 1 a 1 na Gávea foi construído com gols na primeira etapa, pela 13ª rodada...
LanceNet

05 jun 2021 às 18:00

Publicado em 05 de Junho de 2021 às 18:00

Crédito: Paula Reis / CRF
Pela 13ª rodada do Brasileirão Feminino, em jogo eletrizante e com lances perigosos até os minutos finais, Flamengo e Botafogo empataram em 1 a 1 na tarde deste sábado (5), na Gávea. O primeiro gol da partida foi marcado por Kélen, do Alvinegro. Darlene, de pênalti igualou. Ambos os tentos saíram na etapa inicial.
+ Veja a tabela completa do Brasileiro Feminino
Com o resultado, o Flamengo chegou a 15 pontos na competição, onde está em 9º lugar. O Botafogo, por sua vez, foi a 10 pontos, na 11ª posição.
O JOGO
A partida começou com o Fla chegando com perigo logo no primeiro minuto. No entanto, na sequência, o Botafogo saiu no contra-ataque e abriu o placar na casa do arquirrival, com Kélen: 1 a 0.
Atrás no placar, o time rubro-negro precisou sair mais para o jogo. O confronto ficou aberto e passou a acentuar em emoção. O empate saiu na casa dos 35 minutos, quando Jayanne sofreu falta dentro da área e o árbitro assinalou pênalti. Darlene foi para cobrança e deixou tudo igual no marcador: 1 a 1.
O segundo tempo também foi marcado por um equilíbrio de chances, sendo que o Flamengo encontrou a trave duas vezes e viu a zaga alvinegra tirar uma bola quase em cima da linha, já na reta final. E, ainda nos minutos derradeiros, o Botafogo perdeu uma chance cristalina para vencer, com Driely. Tudo igual.
O próximo jogo do Flamengo será contra o Avaí/Kindermann, no dia 19, novamente em casa. No mesmo dia, o Botafogo recebe o Santos no Nilton Santos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Jogador Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez do primeiro filho
Imagem de destaque
'Estamos vendo você': o recado do Reino Unido à Rússia em acusação de atividade 'maligna' que ameaçava infraestrutura submarina na costa britânica
Evento em Santa Teresa promove circuito gastronômico de macarrão à carbonara
Festival em Santa Teresa exalta o carbonara; veja pratos e participantes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados