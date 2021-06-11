Flamengo 'dribla' desfalques e alcança feito inédito desde a Era Jorge Jesus

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Além da vitória de 1 a 0 sobre o Coritiba e da vantagem na terceira fase da Copa do Brasil, o Flamengo volta para o Rio de Janeiro com uma outra boa notícia na bagagem. Com o resultado no Couto Pereira, a equipe chegou ao terceiro jogo consecutivo sem ser vazado, sequência que não ocorria desde a época de Jorge Jesus no comando rubro-negro.

+ ATUAÇÕES: Diego e Muniz comandam vitória tranquila e magra do Flamengo em estreia na Copa do BrasilAntes do confronto com o Coritiba, a defesa do Flamengo já havia passado zerada contra o Vélez Sarsfield na Libertadores (0 a 0) e contra o Palmeiras na estreia do Brasileirão (1 a 0).

A última vez que o Flamengo havia passado três jogos sem sofrer gols foi em outubro de 2019, ainda sob o comando de Jorge Jesus e antes das conquistas da Libertadores e do Brasileirão. Na ocasião, a equipe também conseguiu três vitórias seguidas: Fluminense (2 a 0), Grêmio (5 a 0) e CSA (1 a 0).

Mais do que quebrar essa escrita de um ano e sete meses, a nova sequência de 270 minutos sem ser vazado indica uma evolução no sistema defensivo rubro-negro, que vinha sendo o principal problema do time na temporada. O momento atual da defesa também aumenta a confiança dos atletas e diminui a pressão sobre o trabalho de Rogério Ceni.

Um dos segredos para a 'virada de chave' do setor defensivo do Flamengo pode ter sido a volta de Diego Alves. Com uma fibrose na coxa, o goleiro ficou de fora de cinco partidas no último mês e viu a equipe sofrer gols em todas elas. O retorno dele aos gramados, na partida contra o Vélez, coincide com o início da sequência de três jogos sem ser vazado.

Na partida contra o Coritiba, a linha de defesa do Flamengo ainda contou com dois desfalques. À disposição da seleção chilena até o fim da Copa América, Isla foi substituído por Matheuzinho - que cedeu lugar a Rodinei após o intervalo. Já Rodrigo Caio, com dores no joelho, iniciou tratamento no Rio de Janeiro e teve sua vaga ocupada por Gustavo Henrique.

+ Diego admite queda do Flamengo no segundo tempo, mas valoriza vitória