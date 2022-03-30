Flamengo divulga lista dos relacionados para final do Carioca

O Flamengo divulgou os atletas relacionados para o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, a ser realizado a partir das 21h40 desta quarta-feira, no Maracanã. A surpresa fica por conta das presenças de Arrascaeta, Isla e Bruno Henrique, recuperado de lesão.

Vale lembrar que o Rubro-Negro fretou voo para que Isla e Arrascaeta, que jogaram por Chile e Uruguai, respectivamente, na noite passada, estivessem em condições de se apresentarem para a decisão diante do Fluminense, em busca do tetracampeonato estadual consecutivo.

Os desfalques do Fla são os seguintes: Rodinei, Pablo e Rodrigo Caio, todos em recuperação de suas respectivas lesões.

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