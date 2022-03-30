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Flamengo divulga lista dos relacionados para final do Carioca

Primeiro jogo da decisão do Estadual será realizado às 21h40 desta quarta, no Maracanã, contra o Fluminense...

Publicado em 30 de Março de 2022 às 12:22

LanceNet

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Publicado em 

30 mar 2022 às 12:22
O Flamengo divulgou os atletas relacionados para o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, a ser realizado a partir das 21h40 desta quarta-feira, no Maracanã. A surpresa fica por conta das presenças de Arrascaeta, Isla e Bruno Henrique, recuperado de lesão.
Vale lembrar que o Rubro-Negro fretou voo para que Isla e Arrascaeta, que jogaram por Chile e Uruguai, respectivamente, na noite passada, estivessem em condições de se apresentarem para a decisão diante do Fluminense, em busca do tetracampeonato estadual consecutivo.
Os desfalques do Fla são os seguintes: Rodinei, Pablo e Rodrigo Caio, todos em recuperação de suas respectivas lesões.
Veja todos os relacionados:
Crédito: ArrascaetaestárelacionadoapósterdefendidoseleçãodoUruguainasEliminatórias(Foto:ArmandoPaiva/LANCEPRESS!

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